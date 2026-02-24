Trend Galeri Trend Ekonomi İlk kez ev alacaklara 1.20 faiz fırsatı! 1 milyon TL fark ediyor... İşte son durum ve örnek hesaplama

İlk kez ev alacaklara 1.20 faiz fırsatı! 1 milyon TL fark ediyor... İşte son durum ve örnek hesaplama

TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı hızla devam ederken, ilk kez konut alacaklar için hükümetin atacağı adım merakla bekleniyor. OVP'de de yer alan ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 faizle 2 milyon TL esnek konut kredisi verilmesine yönelik düzenlemenin ne zaman çıkacağı ve konut kredilerinde bankaların güncel faiz oranları sorgulanmaya devam ediyor. Peki İlk Evim Kredisi şartları ne olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon konut kredisi için aylık kaç TL ödeme yapılacak? İşte konut kredilerinde son durum ve örnek hesaplama tablosu...

Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 15:51
Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran hükumet yeni yılda 81 ilde 500 bin konut ile ev hayali kuranlar için önemli bir adım attı. Milyonlar şimdi ilk kez konut alacaklar için hükümetin atacağı adıma odaklandı. Orta Vadeli Programa göre hükümetin düşük faizli konut kredisi için İlk Evim Kredisi kampanyasını başlatması beklenirken, konut kredilerinde son durum araştırılmaya devam ediliyor. İşte ayrıntılar...

1. VE 2. EL AYRIMI KALKTI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımının kaldırdı. BDDK tarafından kredi limitleri yeniden belirlenerek, 5 milyon TL altı ev için yüzde 90, 10 milyonluk konut için ise yüzde 70'ine kadar kredi kullanımının önü açıldı.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ

OVP'ye göre hükümet düşük faizli konut kredisi için İlk Evim Kredisi kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Kritik konu ekonomi yönetimi tarafından da Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" denildi.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve OVP hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paketin 2026 yılının ilk yarısı içerisinde Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması öngörülüyor.

Yasal düzenlemenin ardından kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) öncülüğünde başvuruların başlaması bekleniyor.

NE KADAR FAİZ VE VADE UYGULANACAK?

İlk Evim Kredisi kampanyası kapsamında konut kredisi oranları yüzde 1,20 gibi ciddi bir orana indirilecek. 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limit artırılabilecek.

Konut kredisi avantajları yalnızca düşük faizle sınırlı kalmayacak aynı zamanda vade sayısı 180 aya kadar çıkabilecek.

ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi.

Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

1 MİLYON TL DAHA AZ ÖDENECEK

Mevcut şartlarda 1 milyon TL konut kredisi için geriye 3,5 milyon TL'ye yakın geri ödeme yapılıyor. Genellikle evin değerinin %80'ine kadar kredi çekilebilir, kalan %20'lik kısım peşinat olarak ödeniyor. İlk Evim Kredisi'nde konutun tamamına kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yaklaşık yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 aya kadar vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL tutarında İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit tutarı yaklaşık 13 bin 587,23 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 2 milyon 445 bin 701,40 TL'ye ulaşacak. Böylelikle ortalama 1 milyon TL daha az ödenmiş olacak.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM

Merkez Bankası'nın 2025 yılında başladığı faiz indirimleriyle birlikte konut kredilerinde ciddi düşüş yaşanmaya başladı. Son olarak özel bankalarda faiz oranı yüzde 2,65'e gerilerken, bir kamu bankası konut kredisi faiz oranını bu sınırın da altına çekti. Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a indirdi.

Kamu bankasının faiz indirimi adımıyla konut kredisi ödemelerinde ciddi düşüş yaşandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi 3 milyon 354 bin 838 TL'den 3 milyon 152 bin 760 TL'ye düştü. Aylık taksitler yaklaşık 1.500 TL azalırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL geriledi.

Konut kredilerinde mevcut şartlara göre aylık yüzde 2,49 faiz ile 5 milyonluk ev için örnek hesaplama şu şekilde

  • Ev bedeli: 5.000.000 TL
  • Kredi oranı: %90
  • Kredi tutarı: 4.500.000 TL
  • Faiz aralığı: %2,49
  • Vade: 120 ay
  • Aylık taksit: ≈ 130.500 TL
  • Toplam faiz: ≈ 10.660.000 TL
2 milyonluk ev için örnek hesaplama şu şekilde:

  • Konut bedeli: 2.000.000 TL
  • Kredi oranı: %90
  • Kredi tutarı: 1.800.000 TL
  • Faiz aralığı: %2,49
  • Vade: 120 ay (10 yıl)
  • Aylık taksit: 52.200 TL
  • Toplam geri ödeme: 6.264.000 TL
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

10 - DenizBank

• Faiz Oranı: % 3,31

• Aylık Taksit: 33.778,51 TL

• Toplam Ödeme: 4.078.521 TL

9 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

8 - TEB - Türk Ekonomi Bankası

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804 TL

7 - HALKBANK

• Faiz Oranı: %2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.404.086 TL

6 - QNB

• Faiz Oranı: %2,59

• Aylık Taksit: 27.162,91 TL

• Toplam Ödeme: 3.284.799 TL

5 - KuveytTürk

• Kar payı oranı: %2,55

• Aylık Taksit: 26.806,03 TL

• Toplam Ödeme: 3.249.425 TL

4 - Garanti

• Faiz Oranı: %2,54

• Aylık Taksit: 26.717,01 TL

• Toplam Ödeme: 3.247.641 TL

3 - VakıfKatılım

• Kar payı oranı: %2,50

• Aylık Taksit: 26.361,79 TL

• Toplam Ödeme: 3.204.114 TL

2 - AKBANK

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: 26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.194.534 TL

1 -Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: 26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.194.534 TL

İşte örnek hesaplama tablosu: