İlk kez ev alacaklara 1.20 faiz fırsatı! 1 milyon TL fark ediyor... İşte son durum ve örnek hesaplama
TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı hızla devam ederken, ilk kez konut alacaklar için hükümetin atacağı adım merakla bekleniyor. OVP'de de yer alan ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 faizle 2 milyon TL esnek konut kredisi verilmesine yönelik düzenlemenin ne zaman çıkacağı ve konut kredilerinde bankaların güncel faiz oranları sorgulanmaya devam ediyor. Peki İlk Evim Kredisi şartları ne olacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon konut kredisi için aylık kaç TL ödeme yapılacak? İşte konut kredilerinde son durum ve örnek hesaplama tablosu...
Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 15:51