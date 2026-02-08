İş arayanlar dikkat! İŞKUR listeyi açıkladı: En çok hangi mesleklerde açık var?

İMALAT SANAYİSİ ZİRVEDE

İŞKUR verileri sektörel bazda incelendiğinde en fazla açık işin olduğu alan imalat sanayisi oldu. En çok açık iş meslek bazında bakıldığında "Güvenlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson)" meslekleri listenin ilk sıralarında yer aldı. Ocak ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 4 bin 77 kişi yararlandı. Ocak ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 635 program düzenlenmiş olup, 4 bin 77 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında arttı.