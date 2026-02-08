İş arayanlar dikkat! İŞKUR listeyi açıkladı: En çok hangi mesleklerde açık var?
İş arayanlar ile işçi bulmak isteyenleri bir araya getiren İŞKUR en fazla işçi açığı olan sektörü açıkladı. İŞKUR'un en yoğun talep gören alanları belli oldu. İŞKUR ocak ayında 76 bin 893'ü erkek, 41 bin 840'ı kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşmeye aracılık etti. Peki, hangi sektörlerde açık var? İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 08.02.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 15:41