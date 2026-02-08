Trend Galeri Trend Ekonomi İş arayanlar dikkat! İŞKUR listeyi açıkladı: En çok hangi mesleklerde açık var?

İş arayanlar dikkat! İŞKUR listeyi açıkladı: En çok hangi mesleklerde açık var?

İş arayanlar ile işçi bulmak isteyenleri bir araya getiren İŞKUR en fazla işçi açığı olan sektörü açıkladı. İŞKUR'un en yoğun talep gören alanları belli oldu. İŞKUR ocak ayında 76 bin 893'ü erkek, 41 bin 840'ı kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşmeye aracılık etti. Peki, hangi sektörlerde açık var? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 08.02.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 15:41
İŞKUR Ocak 2026 İstatistik Bülteni'ne göre, binlerce kişi yeni işine kavuştu. Geçtiğimiz ay itibari ile ocak ayında 118 bin 733 kişi iş buldu. En yoğun talep gören ve en fazla açık olan sektörler de belli oldu. İşte detaylar…

OCAK AYINDA AÇIK İŞ İLANI SAYISI BELLİ OLDU

Ocak ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 170 bin 617 olurken açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden kaynaklandığı görüldü. İŞKUR'a Kayıtlı İş Arayan 2 milyon 427 bin 507 kişi. Ocak ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 427 bin 507 kişi oldu. İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4'ü erkek, yüzde 49,6'sı kadın, yüzde 20'si 15-24 yaş grubunda.

286 BİN 6 BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ocak ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 286 bin 6 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bunun yanından yine ocak ayında öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 1.404 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 29 bin 678 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Diğer yandan Ocak ayında 3 bin 58 iş arayan yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden faydalandı.

İMALAT SANAYİSİ ZİRVEDE

İŞKUR verileri sektörel bazda incelendiğinde en fazla açık işin olduğu alan imalat sanayisi oldu. En çok açık iş meslek bazında bakıldığında "Güvenlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson)" meslekleri listenin ilk sıralarında yer aldı. Ocak ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 4 bin 77 kişi yararlandı. Ocak ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 635 program düzenlenmiş olup, 4 bin 77 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında arttı.

KURSLARDA EN FAZLA HANGİ ALANLAR TALEP GÖRDÜ?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla "Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Market Elemanı ve Satış Elemanı/Danışmanı" alanlarında yer aldı. Buradan hareketle sayısal veriler de incelendiğinde güvenlik görevlisi ve perakende çalışanları en fazla istihdam yaratılan alanlar arasında yer aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLK SIRADA

En fazla işe yerleştirme yapılan iş kolu güvenlik görevlisi mesleği oldu. Silahsız özel güvenlik görevlileri ise 5 bin 426 işe yerleştirme ile ikinci sırada bulunuyor.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜÇLÜ

Reyon görevlisi, servis elemanı (garson), market elemanı ve kasiyer gibi mesleklerle ilgili açılan iş ilanları ve yerleştirme rakamları da dikkat çekti. Reyon görevlilerinde işe yerleştirme sayısı açık iş sayısını aşarken, perakende satış elemanlığı (gıda) alanında da benzer bir tablo görüldü.

KONFEKSİYON İŞÇİLİĞİ DE LİSTEDE

Konfeksiyon işçileri ile diğer imalat ve ilgili işçiler (elle yapılan işler) de ilk 10 meslek arasında yer aldı. Bu alanlarda açık iş sayıları ile işe yerleştirmeler arasındaki farkın sınırlı olması, imalat sektöründe istihdamın görece dengeli seyrettiğini ortaya koydu.

TALEP 2025'TEN, İSTİHDAM 2026'YA TAŞINDI

Verilerin, açık iş ilanları 2025 yılına; işe yerleştirmelerin ise 2026 yılına ait kayıtları kapsaması, iş gücü piyasasında talebin yeni yıla taşındığını gösteriyor. Uzmanlar, özellikle hizmet ve perakende sektörlerinde istihdam ihtiyacının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyor.