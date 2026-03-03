İstanbul, Ankara ve İzmir’de kira fiyatları ne kadar oldu? İşte il il en ucuz ve en pahalı kira fiyatları

İSTANBUL'DA EN PAHALI İLÇELER

İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçeler, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beşiktaş ve Zeytinburnu oldu. Bu ilçelerde 101 metrekarelik bir dairenin aylık kirası metrekare başına 632 TL ila 550 TL arasında değişiyor. 101 metrekarelik bir dairenin kirası bu ilçelerde 55.550 TL'den başlayıp 63.832 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Kadıköy'de en pahalı kira fiyatı metrekare başına 866 TL ile Fenerbahçe olurken, Sarıyer'de ise metrekare başına 784 TL ile Huzur mahallesi oldu.