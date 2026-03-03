Trend
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları ne kadar oldu? İşte il il en ucuz ve en pahalı kira fiyatları
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Mart kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE rakamları ile bu ay ev ve iş yeri sahipleri en fazla yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık ev fiyatları ne kadar? İşte il il en pahalı ve en ucuz kiralık konut fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.03.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 11:57