Trend Galeri Trend Ekonomi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları ne kadar oldu? İşte il il en ucuz ve en pahalı kira fiyatları

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Mart kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE rakamları ile bu ay ev ve iş yeri sahipleri en fazla yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık ev fiyatları ne kadar? İşte il il en pahalı ve en ucuz kiralık konut fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.03.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 11:57
TÜİK tarafından açıklanan Şubat enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da oldu. Açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre Mart ayında kira artış tavanı yüzde 33,39 olarak gerçekleşti.

Buna göre Mart ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri en fazla yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek.

Kira artış oranının belli olmasının ardından Mart ayında yeni ev kiralayacaklar ve sözleşme yenileyecekler kira fiyatlarını merakla araştırıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KİRA 26 BİN TL

Endeksa'nın Şubat 2026 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama olarak metrekare başına 239 TL oldu. 111 metrekare büyüklüğünde bir evin ortalama kirası 26.530 TL'ye yükseldi.

EN FAZLA VE EN AZ DEĞER KAZANAN İLLER

Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Bingöl, Hakkari, Iğdır, Batman, Aksaray olurken, en az değer kazanan iller sırasıyla Sinop, Şanlıurfa, Bilecik, Yozgat, Afyonkarahisar oldu.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA NE KADAR?

İstanbul genelinde kiralık konut metrekare birim fiyatları ortalama olarak 370 TL'ye yükseldi. 101 metrekarelik bir ev için ortalama kira fiyatı 37.347 TL oldu.

İstanbul'da Şubat ayında en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Güngören, Avcılar oldu.

En az değer kazanan ilçeler ise Tuzla, Şile, Sultangazi, Ümraniye, Kağıthane oldu.

İSTANBUL'DA EN PAHALI İLÇELER

İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçeler, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beşiktaş ve Zeytinburnu oldu. Bu ilçelerde 101 metrekarelik bir dairenin aylık kirası metrekare başına 632 TL ila 550 TL arasında değişiyor. 101 metrekarelik bir dairenin kirası bu ilçelerde 55.550 TL'den başlayıp 63.832 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Kadıköy'de en pahalı kira fiyatı metrekare başına 866 TL ile Fenerbahçe olurken, Sarıyer'de ise metrekare başına 784 TL ile Huzur mahallesi oldu.

Beşiktaş'ın boğazı gören ilçelerinde ise kira fiyatları şu şekilde:

Arnavutköy: 844 TL/m2

Kuruçeşme: 807 TL/m2

Bebek: 790 TL/m2

İSTANBUL'UN EN UCUZ İLÇELERİ

İstanbul'un en ucuz kiralık evleri merkeze oldukça uzaktaki Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri ve Esenler oldu. Bu ilçelerde 101 metrekarelik bir dairenin aylık kirası metrekare başına 232 TL ila 247 TL arasında değişiyor.

101 metrekarelik bir dairenin kirası bu ilçelerde ortalama olarak 24 bin TL ila 25 bin TL arasında.

ANKARA KİRALIK KONUT FİYATLARI

Ankara genelinde kiralık konut metrekare birim fiyatları ortalama olarak 247 TL'ye yükseldi. 119 metrekarelik bir ev için ortalama kira fiyatı 29.381 TL oldu.

Ankara'da en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Çamlıdere, Kalecik, Kızılcahamam, Haymana, Akyurt olurken, en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Ayaş, Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Nallıhan oldu.

İZMİR KİRALIK KONUT FİYATLARI

İzmir genelinde kiralık konut metrekare birim fiyatları ortalama olarak 288 TL'ye yükseldi. 102 metrekarelik bir ev için ortalama kira fiyatı 29.333 TL oldu.

İzmir'de en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Seferihisar, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Narlıdere olurken, en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Bayındır, Dikili, Kiraz, Bergama, Aliağa oldu.

İşte il il kiralık konut fiyatları...

Elazığ

  • Metrekare Fiyatı: 102 ₺
  • Ortalama Kira: 14.509 ₺
Şırnak

  • Metrekare Fiyatı: 106 ₺
  • Ortalama Kira: -
Malatya

  • Metrekare Fiyatı: 112 ₺
  • Ortalama Kira: 15.010 ₺
Kayseri

  • Metrekare Fiyatı: 113 ₺

  • Ortalama Kira: 16.555 ₺

Kilis

  • Metrekare Fiyatı: 114 ₺

  • Ortalama Kira: 10.912 ₺

Bayburt

  • Metrekare Fiyatı: 117 ₺

  • Ortalama Kira: 13.200 ₺

Osmaniye

  • Metrekare Fiyatı: 119 ₺

  • Ortalama Kira: 15.885 ₺

Kırşehir

  • Metrekare Fiyatı: 122 ₺

  • Ortalama Kira: 16.122 ₺

Mardin

  • Metrekare Fiyatı: 124 ₺

  • Ortalama Kira: 14.503 ₺

Adıyaman

  • Metrekare Fiyatı: 125 ₺

  • Ortalama Kira: 14.324 ₺

Erzurum

  • Metrekare Fiyatı: 127 ₺

  • Ortalama Kira: 17.946 ₺

Siirt

  • Metrekare Fiyatı: 128 ₺

  • Ortalama Kira: 16.913 ₺

Hakkari

  • Metrekare Fiyatı: 135 ₺

  • Ortalama Kira: 12.920 ₺