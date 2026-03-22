İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? 2.8 milyon kişi için geri sayım... İşte başvurusu kabul ve reddedilenler

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi için heyecan hızla sürüyor. 500 bin konut için gözler İstanbul'da yapılacak kura çekime çevrildi. Emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin de olduğu 2 milyon 812 bin 600 kişinin katılacağı kura çekiminde 100 bin konut sahibini bulacak. Peki İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Kura çekilişine kimler katılacak? 1+1 ve 2+1 konutların ödemeleri nasıl olacak, taksit tutarı ne kadar? İşte başvurusu kabul ve reddedilenler...

Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 14:05
Deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şimdi Türkiye'nin dört bir yanında Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor. Başvuruları tamamlanan TOKİ 500 bin konut projesi için kura çekimi heyecanı hızla sürüyor.

Türkiye genelinde kura çekimlerinin çoğu tamamlanırken gözler mega kent İstanbul'da yapılacak kura çekimine çevrildi.

79 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

Yüzyılın Konut Projesi için 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kuralarda bugüne kadar 79 ilde noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Geriye sadece İstanbul ve Çorum kaldı.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da TOKİ kura çekimi için Ramazan bayramı sonrasını işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul TOKİ kura çekimi için net bir tarih açıklanacak. Kura tarihi belli olduğunda yine sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

TOKİ 500 bin konut projesinde, emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjanlar ayrıldı.

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

100 BİN KONUT İÇİN BAŞVURULAR SONUÇLANDI

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. TOKİ, başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. İstanbul kura çekimine emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin de olduğu toplamda 2 milyon 812 bin 600 kişi katılacak.

  • Engelli kategorisinde yaklaşık 9.600 kişi
  • Emekli kategorisinde yaklaşık 66.000 kişi
  • 3 çocuk ve üzeri kategorisinde yaklaşık 48.000 kişi
  • Diğer (genel başvuru) kategorisinde ise yaklaşık 2.689.000 kişinin başvuruları kabul edildi.

Yaklaşık 330.000 kişinin ise başvurusu reddedildi.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Henüz hangi ilçelerde kaç konutun yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar ve ilçe bazlı dağılım duyurulduğunda, gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ödeme planı şu şekilde:

  • 55 m² 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ile 240 ay vade uygulanacak. Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olacak.
  • 65 m² 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak ilan edildi. Peşinat 245.000 TL, 240 ay vade ile aylık taksit 9 bin 188 TL olacak.
  • 80 m² 2+1 konutlar: Fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ile 240 ay vade uygulanacak; aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.
TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden aydan itibaren başlatılacak.

TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.