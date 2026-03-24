İstanbul’da taksi plakaları 10 milyon TL'nin altına düştü! Yatırım aracı olma özelliğini kaybediyor

İstanbul'da taksi plakaları 10 milyon liranın altına düştü. Artan korsan taksiler, yüksek maliyetler ve vergi yükleri nedeniyle plakalar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Plaka sahipleri aylık kira gelirlerinde ciddi düşüş yaşıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:42
İstanbul'da taksi plakası fiyatları uzun süredir beklenen psikolojik sınır olan 10 milyon liranın altına geriledi. Sektörde çözüm bekleyen sorunlar, artan korsan taksi sayısı ve yüksek işletme maliyetleri, plakaları artık yatırım aracı olmaktan çıkarıyor.

Plaka sahipleri, aylık kira gelirlerinin düşmesi ve artan riskler nedeniyle büyük bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

PLAKA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama bazlı taksi ihaleleri, korsan taksilerin sayısının milyonları bulması, yüksek vergi ve işletme maliyetleri, plaka kiralama talebini düşürdü. Ayrıca taksi şoförlüğünün riskli ve kazançsız hâle gelmesi, 10 milyon liralık yatırımı cazibesini yitirmiş bir yatırım aracı hâline getirdi.

GÜNCEL FİYATLAR VE KİRA GELİRLERİ

Bugün plakalar 9,9 milyon liradan satışa sunuldu. Kiralar 57 bin 500 lira görünse de, galericilerin komisyonu düşüldüğünde plaka sahipleri yaklaşık 45 bin lira alıyor. Karşılaştırıldığında, aynı parayı bankada mevduatta değerlendiren bir yatırımcı aylık 300 bin lira net kazanç sağlayabiliyor.

TAKSİMETRE ZAMMI VE İŞ POTANSİYELİ

Taksimetreye yapılan zamlar, yolcuların korsan taksilere yönelmesine neden olarak sarı taksilerin iş potansiyelini düşürüyor. Bu durum, plaka sahiplerinin gelirini olumsuz etkiliyor ve şoförler için trafik stresi yaratıyor.

UYGULAMA BAZLI TAKSİLER VE KORSAN SORUNU

Yeni uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almasa da birçok noktada yasaya aykırı çalışıyor ve sarı taksilerin müşterilerini azaltıyor. Öte yandan, korsan taksilerin sayısı ülke genelinde 1 milyonu aşmış durumda ve denetimler sınırlı kalıyor.

PLAKA SATIŞINDA VERGİ YÜKLERİ

2026 itibarıyla plaka devirlerinde noter harcı %3, Katma Değer Vergisi %20 olarak uygulanıyor. Bu durum, plakasını satacak kişilerin eline geçen net tutarı azaltıyor.

Uzmanlar, taksi plakalarının artık yüksek riskli ve düşük getiri sağlayan bir yatırım aracı hâline geldiğini vurguluyor.