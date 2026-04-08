İstanbul'da TOKİ öncesi yeni konut atağı! 0.69 faiz ile 3 milyon TL kredi verilecek... İşte geri ödeme planı

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gözler İstanbul'da yapılacak kura çekime çevrildi. İstanbul'da yapılacak 500 bin konut için geri sayım sürerken, hükümet, mega kentte kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni bir desteği daha devreye aldı. Bu kapsamda aylık 0,69 faiz ile 180 ay vadede 3 milyon TL kredi verilecek. Peki kentsel dönüşüm kredisi için başvuru şartları ne? Kimler faydalanabiliyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:05
Mega kent İstanbul için konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan TOKİ tarafından inşa edilecek Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da çekilecek kura çekimi için geri sayım sürerken, diğer yandan kentsel dönüşüm için dev destek paketi devreye alındı.

Bu kapsamda İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "3 milyon TL destek" paketine başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla verilecek.

Dünya Bankası aracılığıyla verilecek yeni destek kredide bir yıl ödemesiz dönem fırsatı sayesinde, aynı anda taksit ve kira ödeme zorluğu ortadan kalkacak.

FAİZ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Proje kapsamında faiz indirimlerinden yararlanacak gruplar dört ana kategori altında toplandı:

İlk kategori, Türkiye sınırları içinde kendisi ya da hane halkı adına, riskli yapıdaki bağımsız birim dışında herhangi bir konut kaydı bulunmayan malikleri kapsıyor.

İkinci kategoride ise orta ve düşük gelir grubunda yer alan, yani hane geliri belirlenen eşik değerin altında kalan vatandaşlar yer alıyor.

Üçüncü kategori daha geniş bir sosyal kapsama hitap ediyor. Bu grupta şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ya da bu kişilere bakmakla yükümlü haneler ile hane reisi kadın olan aileler bulunuyor.

Dördüncü kategori ise enerji verimliliğine göre belirleniyor. Buna göre, A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı belgeye sahip binalar için ise yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi uygulanıyor.

Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar 0,25+0,25+0,25+(A sınıfı)0,50 olmak üzere toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.

Kredi alabilmek için açık, devam eden icra, takip ve haciz kaydı bulunmaması, ayrıca kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranının yüzde 70'i aşmaması gerekiyor.

PROJE 5 İLDE DAHA UYGULANACAK

Bu proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. Bu illerde yer alan riskli yapı maliklerine uygun maliyetli finansman sağlanarak bu yapıların, depremlere ve iklim değişikliğine dayanıklı yapılara dönüşmesi hedefleniyor.

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Vatandaş önce evi için bakanlık lisanslı kurumlardan riskli kararı alacak ve bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı bir müteahhit ile anlaşacak. Sonrasında süreç iki aşamada tamamlanacak. İlk aşama müteahhit başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek, projeyi kaydedecek ve başkanlık onayına gönderecek. İkinci aşama vatandaş başvurusu: Müteahhit başvurusunun başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını yapacak.

HİBE DEVAM EDİYOR

İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar ev ve işyeri için riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek. Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.

Bankacılık sektöründe şu anda konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 2.90 seviyesinde bulunuyor. Bakanlığın hazırladığı destek paketi kapsamında 180 ay vadeli, 3 milyon TL kredi kullanıldığında aylık ödeme 29 bin 156 TL, toplam ödeme 5 milyon 248 bin TL, faiz ödemesi ise 2 milyon 248 bin TL oluyor.

Söz konusu kredinin normal koşullarda sektörden temin edilmesi durumunda aylık ödeme 87 bin 509 TL, toplam ödeme 15 milyon 751 bin TL, faiz ödemesi ise 12 milyon 751 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlığın destek paketinde faiz ödemesi bankacılık sektörünün ortalamasının yüzde 18'inde kalıyor. Başka bir ifade ile bu kredi sektörden kullanılırsa 5.5 kat daha fazla faiz ödeniyor.

İşte 3 milyon TL'nin geri ödeme planı:

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihi duyurdu.

Buna göre, 500 Bin Sosyal Konut projesinde İstanbul TOKİ kurası 25 Nisan'da çekilecek.

