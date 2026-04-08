İstanbul’da TOKİ öncesi yeni konut atağı! 0.69 faiz ile 3 milyon TL kredi verilecek... İşte geri ödeme planı

HİBE DEVAM EDİYOR

İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar ev ve işyeri için riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek. Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.