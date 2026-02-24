Trend
Galeri
Trend Ekonomi
İstihdama dev destek! İşçisini çıkarmayana ayda 3.500 lira: Tam 51 milyar liralık paketin detaylar...
İstihdama dev destek! İşçisini çıkarmayana ayda 3.500 lira: Tam 51 milyar liralık paketin detaylar...
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar lira imalat sektörüne aktarılacak. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkânı sağlanacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. 51 milyar liralık paket nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 07:12