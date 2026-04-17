Jeopolitik iyimserlik bakırı destekledi: Haftalık yükseliş serisi sürüyor

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentilerin artması, bakır fiyatlarını destekleyerek metalin üst üste dördüncü haftayı da kazançla kapatma yolunu açtı. BAKIRDA HAFTALIK YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR Küresel piyasalarda bakır fiyatları, ABD-İran hattında barış ihtimaline dair iyimserliğin güçlenmesiyle yukarı yönlü seyrini koruyor. Bu gelişme, güçlü ABD dolarının yarattığı baskıya rağmen enflasyon endişelerini hafifletme ve talebi destekleme potansiyeli taşıyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,36 düşüşle ton başına 101.960 yuan seviyesine gerilese de haftalık bazda yüzde 3,7 artış kaydetti. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 0,4 gerileyerek 13.218 dolar seviyesine inse de haftalık bazda yüzde 2,9 yükseldi ve Mart başından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. DOLAR BASKISI VE JEOPOLİTİK DENGELER ABD dolarındaki güçlenme, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken; olası bir ABD-İran anlaşması, küresel enflasyon beklentilerini yumuşatarak bakır talebine olumlu yansıyabilir. DİĞER METALLERDE KARIŞIK SEYİR Diğer endüstriyel metallerde ise yönler karışıktı. Şanghay borsasında alüminyum ve nikel yükselirken, kurşun ve kalay değer kaybetti; çinko ise sınırlı değişim gösterdi. LME tarafında da benzer şekilde alüminyum, kurşun ve kalay gerilerken nikel ve çinko hafif yükseldi. ING: ORTA DOĞU GERİLİMİ ALÜMİNYUMU YAPISAL AÇIĞA SÜRÜKLEDİ ING Global'e göre Orta Doğu'daki tedarik aksaklıkları, alüminyum piyasasında geçici lojistik sorunlardan kalıcı bir arz açığına dönüşmüş durumda. Kurum, kısa vadede toparlanma beklentilerinin zayıf kaldığını ve risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtiyor. KÖRFEZ'DE ÜRETİM AKSAKLIKLARI ETKİLİ Bölgede birçok büyük üretim tesisinin düşük kapasiteyle çalışması piyasa dengesini bozuyor. Emirates Global Aluminium'un bazı operasyonlarının durması, Aluminium Bahrain üretimindeki düşüş ve Qatalum'daki düşük üretim oranları arz tarafındaki sıkışmayı derinleştirdi. Körfez bölgesi dünya alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu sağlarken, deniz yoluyla taşınan arzda çok daha büyük bir paya sahip olması nedeniyle kesintiler küresel piyasayı doğrudan etkiliyor. AÇIK BEKLENTİSİ VE FİYAT RİSKİ YUKARI YÖNLÜ Mevcut kesintilerin sürmesi halinde piyasanın milyonlarca tonluk bir açıkla karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Talep zayıflaması ve Çin'den gelebilecek ek arz bu açığı bir miktar sınırlayabilse de dengede ciddi bozulma riski devam ediyor. Analize göre arz sıkışıklığının devam etmesi halinde alüminyum fiyatlarının ton başına 4.000 doların üzerine çıkması ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.