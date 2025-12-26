Kamuda binlerce kişi istihdam edilecek: Başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 15 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 40 personel alınacak.

Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Başvurular 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.