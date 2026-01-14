Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Kartlı ödeme yapanlar dikkat! Şifresiz işlem limiti değişti: Yarından itibaren geçerli olacak
Kartlı ödeme yapanlar dikkat! Şifresiz işlem limiti değişti: Yarından itibaren geçerli olacak
Milyonlarca kart kullanıcısını yakından ilgilendiren kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yarından itibaren hayata geçirecek. BDDK tarafından bankalara yollanan yazıya göre, 15 Ocak tarihinden itibaren temassız ödemelerde şifresiz işlem limitleri değişecek.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:18