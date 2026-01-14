Trend Galeri Trend Ekonomi Kartlı ödeme yapanlar dikkat! Şifresiz işlem limiti değişti: Yarından itibaren geçerli olacak

Milyonlarca kart kullanıcısını yakından ilgilendiren kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yarından itibaren hayata geçirecek. BDDK tarafından bankalara yollanan yazıya göre, 15 Ocak tarihinden itibaren temassız ödemelerde şifresiz işlem limitleri değişecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:18
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren güncellenecek.

ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 AVRO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.