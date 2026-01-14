Kartlı ödeme yapanlar dikkat! Şifresiz işlem limiti değişti: Yarından itibaren geçerli olacak

ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.