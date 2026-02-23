Kentsel dönüşüm kira yardımı belirlendi: İşte başvuru şartları destek miktarları…

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kira yardımı alabilmek için öncelikle binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi ve resmi olarak tahliye edilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra hak sahipleri, kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, riskli yapı tespit raporu, tahliye belgesi ve IBAN bilgileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya ilgili belediyelere başvuruda bulunabiliyor.