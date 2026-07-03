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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan tutarı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu? İşte tüm çalışanları ilgilendiren hesap…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:40
KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

Kıdem tazminatı tavanı 2026 haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla değişti. Temmuz- Ocak döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavan üst sınırı kaç lira oldu? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte detaylar….

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR OLDU?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi sınırını aşamıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Temmuz 2026 döneminde 64 bin 948,77 TL olarak uygulandı. Brüt kıdem tazminatı tutarı memur maaşı katsayına göre yeniden hesaplandı.

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

Memur maaşına yansıtılacak olan yüzde 13,52 oranı kıdem tazminatına uygulandığında 64 bin 948,77 TL, 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan ve iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen ya da kanunda belirlenen haklı sebeplerle kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #KIDEM TAZMİNATI #ZAM