KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan ve iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen ya da kanunda belirlenen haklı sebeplerle kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.