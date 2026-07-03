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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...
KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2026: Yeni kıdem tazminatı hesaplandı: İşte milyonları ilgilendiren oran...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan tutarı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu? İşte tüm çalışanları ilgilendiren hesap…
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:40