Kira geliri elde eden ev sahiplerine vergi rehberi! Doğru tercih yapan kazanacak... İşte örnek hesaplama

Mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlamış oluyor. Gayrimenkul sahiplerinin kira geliri elde ediyorsa bu ay beyanname vermeleri gerekiyor. 2025 yılında elde edilen kira gelirleri bu ay beyan edilecek ve buna karşılık oluşursa vergisi ödenecek. Peki hesaplama nasıl yapılıyor? Beyannamede nelere dikkat etmeli? Hangi yöntem tercih edilmeli? İşte tüm detaylar..