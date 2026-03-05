Trend
Kira geliri elde eden ev sahiplerine vergi rehberi! Doğru tercih yapan kazanacak... İşte örnek hesaplama
Kira geliri elde eden ev sahipleri dikkat! Bu ay ev sahipleri vergi beyannamesi verecek. Doğru tercih yapan ev sahipleri vergiyi daha az ödüyor. Giderlerin matrahtan düşürmesi için işte yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:16