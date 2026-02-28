Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonu enflasyon tahmin aralığının 2 puan yukarı çekildiğini söyledi. Buna göre 2026 sonu için daha önce yüzde 13-19 olan enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi. 2027 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 6-12 olarak belirlendi.