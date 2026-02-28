Trend
Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK'te, enflasyonda beklentiler ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haftaya Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak. Kritik veriler, milyonlarca kişi için kira artış oranını, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak. Peki, Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin ve uluslararası kuruluşların beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...
