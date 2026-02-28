Trend Galeri Trend Ekonomi Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK'te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK'te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haftaya Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak. Kritik veriler, milyonlarca kişi için kira artış oranını, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak. Peki, Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin ve uluslararası kuruluşların beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:23
Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Düşüş trendine giren enflasyonun, önümüzdeki aylarda nasıl bir yönde ilerleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri; asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, ev ve iş yeri kira artış oranından Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına kadar etkili olacak.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Kritik veri öncesinde ekonomistlerin ve uluslararası kuruluşların beklentileri belli oldu.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

YILIN İLK AYINDA ENFLASYON ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçmişti.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşıyor. Ekonomi takvimine göre Şubat ayı enflasyon verisi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,05 seviyesindeyken, bu dönemde yüzde 2,54'e yükseldi.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonu enflasyon tahmin aralığının 2 puan yukarı çekildiğini söyledi. Buna göre 2026 sonu için daha önce yüzde 13-19 olan enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi. 2027 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 6-12 olarak belirlendi.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının Şubat ayı enflasyon verisine dair öngörüleri şekillenmeye başladı.

33 ekonomist katıldığı AA Finansın anketine göre, enflasyonun ortalama olarak yüzde 2,87 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun Şubat'ta yüzde 31,42'ye çıkması bekleniyor.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şu şekilde:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87
Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

YABANCI KURULUŞLARIN BEKLENTİLERİ

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, aylık enflasyonun yüzde 2,9 olacağını, yıllık enflasyonun ise bir önceki aydaki yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseleceğini öngördü.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

Moody's 2026 yıl sonu için yıllık TÜFE tahmini yaklaşık yüzde 22 olarak açıklarken, ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BoFA), 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak duyurdu.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

J.P. Morgan 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 23'ten yüzde 24'e yükseltti.

Kiradan maaşlara milyonları ilgilendiriyor! Gözler TÜİK’te, enflasyonda beklentiler ne yönde?

IMF, enflasyonun gelecek yıl yüzde 19'a gerileyeceğinin, daha sonra 2031'e kadar yüzde 15 olacağının tahmin ediyor.