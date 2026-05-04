Kiralık ev arayanlar için Mayıs rehberi! İşte il il Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı kira fiyatları

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE rakamları ile bu ay ev ve iş yeri sahipleri en fazla yüzde 32,82 oranında zam yapabilecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık ev fiyatları ne kadar? İşte il il en pahalı ve en ucuz kiralık konut fiyatları..

Giriş Tarihi: 04.05.2026 13:42
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da oldu. Açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre Mayıs ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak gerçekleşti.

Buna göre Mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri en fazla yüzde 32,82 oranında zam yapabilecek.

Kira artış oranının belli olmasının ardından Mayıs ayında yeni kiralık eve taşınacaklar kiracılar ya da evini kiraya verecek ev sahipleri kira fiyatlarını merakla araştırmaya başladı.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KİRA 26 BİN TL

Endeksa'nın Nisan 2026 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira fiyatları yüzde 22,49 yükseldi. Metrekare başına kiralık konut fiyatı 249 TL oldu. 104 metrekare büyüklüğünde bir evin ortalama kirası ise 25.926'ye çıktı.

Kiralık konutların geri dönüş yani amortisman süresi ise 13 yıl oldu.

EN FAZLA VE EN AZ DEĞER KAZANAN İLLER

Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Bingöl, Siirt, İstanbul, Kırşehir, Burdur olurken, en az değer kazanan iller ise sırasıyla Tunceli, Iğdır, Karaman, Muğla, Adıyaman oldu.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA NE KADAR?

İstanbul genelinde kiralık konut metrekare birim fiyatları ortalama olarak 400 TL'ye yükseldi. Mega kentte kiralık konutların ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 41,84 artarak 39 bin 173 liraya çıktı. Ortalama kiralık konut büyüklüğü ise 98 metrekare olarak hesaplandı.

EN FAZLA VE EN AZ DEĞER KAZANAN İLÇELER

Nisan 2026 verilerine göre en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar ve Beyoğlu olurken en az değer kazanan ilçeler ise Şile, Tuzla, Beykoz, Ümraniye ve Silivri olarak sıralandı.

İSTANBUL'DA EN PAHALI VE EN UCUZ KİRA FİYATLARI HANGİ İLÇEDE?

İstanbul'da metrekare birim kirası en yüksek ilçe 670 TL ile Kadıköy olurken, ortalama kira değeri en yüksek ilçe ise 74.097 TL ile Bakırköy oldu.

Bakırköy'ü 74.033 TL ile Sarıyer ve 73.672 TL ile Kadıköy takip etti. Listenin devamında ise Beşiktaş (63.861 TL ) ve Zeytinburnu (63.012 TL ) en pahalı bölgeler olarak öne çıktı.

Buna karşılık, kiralık konut arayanlar için en uygun fiyatlı seçenekler şehrin çeperlerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Öyle ki verilere göre metrekare başına en uygun kira fiyatı 233 TL ile Esenyurt'ta olması dikkat çekiyor.

Esenyurt ortalama olarak 22.125 TL kira fiyat ile İstanbul'un en ucuz ilçesi olma özelliğini sürdürdü. Onu sırasıyla Arnavutköy (22.911 TL), Esenler (23.030 TL), Sultangazi (24.341 TL) ve Sultanbeyli (26.629 TL) takip etti.

ANKARA'DA KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da Nisan 2026 sonu itibarıyla kiralık konut fiyatları yüzde 25,68 artış gösterdi. 115 metrekarelik bir konutun kirası ortalama olarak 29.826 TL'ye çıktı.

Metrekare başına kira fiyatı 259 TL olurken, amortisman süresi ise 12 yıl oldu.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN İLÇELER

Ankara'da en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Güdül, Kalecik, Çamlıdere, Haymana, Elmadağ olurken, en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Ayaş, Etimesgut, Pursaklar, Sincan, Mamak oldu.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KİRA HANGİ İLÇEDE?

Başkentin en yüksek kira ortalamasına sahip ilçeleri incelendiğinde; Kalecik 48.311 TL TL ile listenin başında sürpriz bir şekilde yer alırken, onu başkentin merkezi ilçelerinden Çankaya (38.252 TL) ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çamlıdere (32.269 TL) takip ediyor; listenin üst sıralarını Yenimahalle (31.802 TL) ve Gölbaşı (31.329 TL) tamamlıyor.

Kiralık konut arayanlar için en ekonomik seçenekler ise Bala (11.736 TL) ve Şereflikoçhisar (13.572TL) olurken, onları sırasıyla Güdül (13.699 TL), Ayaş (14.372 TL) ve Haymana (15.201 TL) izliyor.

İZMİR KİRALIK KONUT FİYATLARI

İzmir'de kiralık konut fiyatları Nisan 2026 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde yüzde 18,92 artış gösterdi. Ortalama olarak 100 metrekarelik bir konutun kira fiyatı ortalama olarak 29.910 TL'ye yükseldi.

Metrekare başına kira fiyatı 299 TL olurken, amortisman süresi ise 14 yıl oldu.

İzmir'de en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Güzelbahçe, Çeşme, Narlıdere, Urla, Bayındır olurken, en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Buca, Bergama, Dikili, Tire, Bornova oldu.

Ege'nin incisi İzmir'de en yüksek kira bedellerine sahip bölgeleri incelendiğinde; Güzelbahçe 64.858 TL ile İzmir'in en pahalı ilçesi olarak zirvede yer alırken, onu lüks segmentteki konutlarıyla dikkat çeken Urla (53.041 TL) ve popüler turizm merkezi Çeşme (51.190 TL) takip ediyor; listenin üst sıralarını ise Narlıdere (48.461 TL) ve Karşıyaka (36.468 TL) tamamlıyor.

Öte yandan, kiralık konut arayanlar için en ekonomik seçenekler şehrin daha iç ve çeper kısımlarında yer alıyor; Kiraz 14.893 TL ile İzmir'in en uygun fiyatlı ilçesi olurken, onu sırasıyla Kınık (15.448 TL), Bayındır (20.510 TL), Ödemiş (20.762 TL) ve Bergama (21.087 TL) izliyor.

İşte il il kiralık konut fiyatları...

Şehir Ortalama m² Kira (₺) Ortalama Kira (₺)
Adana 187 21.664
Ankara 259 29.826
Antalya 268 26.506
Aydın 245 26.652
Balıkesir 233 22.176
Bursa 200 22.048
Çanakkale 284 25.597
Denizli 218 17.675
Edirne 258 22.206
Eskişehir 199 19.109
Gaziantep 153 19.068
İstanbul 400 39.172
İzmir 299 29.910
Kayseri 122 17.288
Kocaeli 228 25.091
Konya 166 21.807
Mersin 204 22.644
Muğla 353 36.698
Samsun 201 20.071
Sakarya 214 21.585
Tekirdağ 208 20.800
Trabzon 159 20.806
Yalova 225 22.510
