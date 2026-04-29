"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" başvuruları için yarın son gün!

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak isteyenler için başvuru sürecinde sona gelindi. Bakanlık, projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını tamamlamaları için bugün son gün olduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuruların ilgili müdürlükler aracılığıyla yapılması gerektiği vurgulandı. 🐑 Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında sunduğumuz desteklerden yararlanmak için son güne giriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, proje hakkında merak edilen soruları sosyal medya hesabından videolu paylaşımla cevaplamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsal üretimi güçlendirmek, hayvancılıkta sürdürülebilirliği desteklemek, gençler ve kadınların üretime daha fazla katılımı ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere 95 (doksan beş) baş dişi ve 5 (beş) baş erkek küçükbaş hayvan TİGEM tarafından temin edilecek. İşte Bakan Yumaklı tarafından cevaplanan sorular… İNTERNETTEN BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM? 'Büyükbaş projesi için internet üzerinden başvuru vardı. Fakat bu proje için mutlaka İl-ilçe tarım müdürlüklerine gidilmesi gerekiyor.' VETERİNER HEKİMİM BANA ÖNCELİK TANINIR MI? 'Bu projenin en önemli hususlarından bir tanesi olarak da veteriner hekimlerin, ziraat mühendisleri ve gıda mühendislerinin bu konuda eğitim almış olmaları sebebiyle başvurmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımız rahatlıkla başvurabilirler.' PROJE GENÇLERE YÖNELİK, 38 YAŞINDAYIM. HALA GENÇ SAYILIR MIYIM? '40 yaş altı bizim için genç.' BAŞVURU İÇİN GEÇ KALDIK MI? SON BAŞVURU NE ZAMAN? 'Hiç kimse geç kalmadı. 1 Nisan'da başladı, 30 Nisan'a kadar vakit var. Ama başvurular 30 Nisan'da son bulacak.' 🤔 'Projeye başvurmak için geç mi kaldım?' ya da 'Hâlâ genç sayılır mıyım?' diye düşünenler...