Konut kredi faizleri ne kadar oldu? 1.000.000 TL'nin örnek geri ödeme tablosu: Garanti, Akbank, ING kredi faizleri...

Ev satın almak isteyen milyonlar konut kredi faizleri için yapılan hesaplamaları takip ediyor. Özel ve kamu bankalarında faiz tutarları ve ödeme planları değişiklik gösteriyor. Kirasını yüksek bulanlar belli bir peşinatla kira yerine taksit ödemek isteyenler kredi faiz tutarlarını merak ediyor. 1.000.000 TL'lik konut kredisinin faizi ve geri ödemesi ne kadar? İşte kredi faizi geri ödeme tablosu…

Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:53
Konut satın almak isteyenler için konut kredisi faiz oranları büyük önem taşıyor. Bankaların kredi verme oranları artarken şubat ayında ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20'yi aştı. 1.000.000 TL'lik konut kredisinin geri ödeme tablosu belli oldu. İşte konut kredisi geri ödeme tablosu…

BDDK'NIN HAMLELERİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kirasını yüksek bulan pek çok kiracı yüksek kiralar ödemek yerine kredi çekerek taksit ödemeyi tercih ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredileri yakın takip ediliyor. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredilerine yönelik geçen ayın başında hayata geçirdiği yeni düzenlemeler etkisini göstermeye başladı. Şubatta ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20'yi aştı.

BDDK, finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makroihtiyati kararlar doğrultusunda bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarının limitlerinin belirlenmesi ile konut kredilerinde kredi değer oranına ilişkin düzenlemeler yapmıştı.

Bu kapsamda, tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından sonra yapılan ve asgari C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştı.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI ARTTI

Kurum tarafından şubat ayının başında hayata geçirilen yeni düzenlemeler, ipotekli satışlara hemen yansıdı. Şubatta ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Dezenflasyon programının başlaması, makroihtiyati tedbirlerin uygulanması ve konut kredilerindeki kısıtlamalar nedeniyle ipotekli satışların payı son yıllarda gerileyerek 2024'te yüzde 10,7 ile dip yapmıştı. Geçen yıl yüksek kiraların yanı sıra mevduat, döviz ve altındaki getirilerin konut alımına yönelmesiyle konut satışları yaklaşık 1,8 milyon adetle rekor kırmış ve bunun yüzde 14,33'ü ipotekli gerçekleşmişti.

İpotekli satışların payı yeni yılda da artmaya devam ederken, ocakta yüzde 18,2'ye, şubatta ise yüzde 20,1'e yükseldi. Bu oran en son Mayıs 2023'te yüzde 23,3 ile daha yüksek bir seviyeyi görmüştü. En düşük oran ise yüzde 4,4 ile Aralık 2023'te kaydedilmişti.

BDDK tarafından yapılan düzenleme sayesinde kredi kısıtlamalarının kısmen de olsa gevşetildiğini ve bunun da satışlara yansıdığını belirten uzmanlar, ancak gidilecek çok yol olduğunu, faiz oranlarının yüzde 1 düzeyine gerilemesiyle ipotekli satışların payının yüzde 35-40 düzeyine çıkabileceğini bildirdi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK

  • KREDİ TUTARI: 1.000.000
  • FAİZ: % 2,79
  • KREDİ VADESİ: 10 YIL (120 AY)
  • AYLIK TAKSİT: 28.966,07 TL
  • TOPLAM GERİ ÖDEME: 3.517.678TL

GARANTİ

  • KREDİ TUTARI: 1.000.000
  • FAİZ: % 2,89
  • KREDİ VADESİ: 10 YIL (120 AY)
  • AYLIK TAKSİT: 29.878,54 TL
  • TOPLAM GERİ ÖDEME: 3.627.025TL

KUVEYT TÜRK

  • KREDİ TUTARI: 1.000.000
  • KAR PAYI: % 2,6
  • KREDİ VADESİ: 10 YIL (120 AY)
  • AYLIK TAKSİT: 27.700,65 TL
  • TOPLAM GERİ ÖDEME: 3.356.780TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

  • KREDİ TUTARI: 1.000.000
  • KAR PAYI: %2,55
  • KREDİ VADESİ: 10 YIL (120 AY)
  • AYLIK TAKSİT: 26.806,03 TL
  • TOPLAM GERİ ÖDEME: 3.257.423,60 TL