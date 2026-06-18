Trend Galeri Trend Ekonomi KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam içindeki payı yükseldi. Bankalarda yaşanan hareketlilik sonrası ilk kez ev sahibi olmayı ve gayrimenkul geliri elde etmek isteyen milyonlarca kişi konut kredilerinde son durumu araştırmaya başladı. Peki en düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:12
KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

Milyonlarca kişi ev hayalini hayata geçirmeyi planlıyor. Özellikle ilk evini alacaklar veya gayrimenkul geliri elde etmek isteyenler birikimlerini de katarak ev almayı istiyor.

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri ev alacaklar için dikkat çeken gelişmeyi ortaya koydu. İlk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,2 oldu.

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?

Bankalarda yaşanan hareketliliğin ardından konut kredilerinde güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın Haziran ayında da politika faizinde pas kararı vermesinin ardından konut kredilerinde yatay seyir sürüyor. TCMB'nin faiz indirimi yapması durumunda düşmesi beklenen konut kredilerinde şu anda en düşük faiz yüzde 2,49'luk faiz oranı ile kamu bankası tarafından sunuluyor. Özel bankalar ve katılım bankalarında ise faiz oranları %2,63 - %2,75 civarına kadar inebiliyor. Bazı özel bankalarda ise faiz oranları yüzde 3,50'nin üzerine çıkabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

14- Fibabanka (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,95

  • Aylık Taksit: 39.785,30 TL

  • Toplam Ödeme: 4.799.336,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

13- Anadolubank (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,90

  • Aylık Taksit: 39.399,60 TL

  • Toplam Ödeme: 4.752.522,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

12- QNB Finansbank (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,80

  • Aylık Taksit: 38.725,85 TL

  • Toplam Ödeme: 4.666.786,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

11- Yapı Kredi (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,55

  • Aylık Taksit: 36.333,58 TL

  • Toplam Ödeme: 4.379.629,60 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

10- Garanti BBVA (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,19

  • Aylık Taksit: 32.654,09 TL

  • Toplam Ödeme: 3.943.590,80 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

9- Akbank (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,14

  • Aylık Taksit: 32.187,84 TL

  • Toplam Ödeme: 3.904.140,80 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

8- İş Bankası (Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,04

  • Aylık Taksit: 31.260,00 TL

  • Toplam Ödeme: 3.767.768,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

7- Vakıfbank (SarıPanjur Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %2,99

  • Aylık Taksit: 30.797,66 TL

  • Toplam Ödeme: 3.710.719,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

6- Kuveyt Türk (Konut Finansmanı)

  • Kâr Payı Oranı: %2,89

  • Aylık Taksit: 29.878,54 TL

  • Toplam Ödeme: 3.589.175,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

5- Ziraat Katılım Bankası

• Kâr Payı Oranı: %2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.598.624 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

4- Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %2,70

  • Aylık Taksit: 28.151,00 TL

  • Toplam Ödeme: 3.394.668,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

3- Albaraka Türk (Dijital Konut Finansmanı)

  • Kâr Payı Oranı: %2,75

  • Aylık Taksit: 28.603,00 TL

  • Toplam Ödeme: 3.448.925,00 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

2- Vakıf Katılım (Konut Finansmanı)

  • Kâr Payı Oranı: %2,63

  • Aylık Taksit: 27.521,09 TL

  • Toplam Ödeme: 3.324.530,80 TL

KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?

1- Ziraat Bankası (Ortak Konut Kredisi)

  • Faiz Oranı: %2,49
  • Aylık Taksit: :26.273,20 TL
  • Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Not: Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi üzerine kayıtlı evi olmayan (veya ilk evini alacak olan) kişilere/ailelere sunuluyor. Eğer ikinci veya üçüncü evinizi alıyorsanız oranlar yukarı yönlü değişebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör