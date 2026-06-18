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KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?
KONUT KREDİSİ 2026! İlk konut, yatırım için konut kredisi hesabı! En düşük faiz oranı hangi bankada?
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam içindeki payı yükseldi. Bankalarda yaşanan hareketlilik sonrası ilk kez ev sahibi olmayı ve gayrimenkul geliri elde etmek isteyen milyonlarca kişi konut kredilerinde son durumu araştırmaya başladı. Peki en düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:12