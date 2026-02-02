Trend Galeri Trend Ekonomi KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2026: 1 milyon TL’ nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek ödeme planı

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2026: 1 milyon TL’ nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek ödeme planı

Konut kredisi faiz oranları 2026 Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını açıklaması sonrası ev almak isteyenlerin gündemine geldi. Ev almak isteyenler rotalarını özel bankalara ve kamu bankalarına çevirirken piyasalarda kredi faizlerinde düşüş beklentisi oluştu. Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını takip etmeye başladı. Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi sonrası Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalarda konut faizleri yüzde kaç oldu? 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizi yüzde kaç? İşte geri ödeme planı…

Giriş Tarihi: 02.02.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 10:13
Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın politika faizlerini yüzde 38'den yüzde 37 seviyesine indirmesiyle yeniden gündeme geldi. Kararın ardından gözler konut kredilerine çevrildi. Ev almak isteyenler kredi faiz oranlarını takip ediyor. Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizi yüzde kaç?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2026

ZİRAAT KATILIM

Kar payı oranı: %2,79
Aylık taksit: 2.896 TL
Toplam ödeme: 356.293 TL

ING

Faiz: %3,54
Aylık taksit: 3.595,30 TL
Toplam ödeme: 449.620 TL

QNB

Faiz: %2,64
Aylık taksit: 2.761,08 TL
Toplam ödeme: 352.079 TL

VAKIFBANK

Faiz: %2,69
Aylık taksit: 2.806,07 TL
Toplam ödeme: 366.728 TL

HALKBANK

Faiz: %2,69
Aylık taksit: 2.806,07 TL
Toplam ödeme: 369.030 TL

TEB

Faiz: %2,85
Aylık taksit: 2.951,27 TL
Toplam ödeme: 375.928 TL

DENİZBANK

Faiz: %3,81
Aylık taksit: 3.853,36 TL
Toplam ödeme: 483.003 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz: %3,19
Aylık taksit: 3.265,41 TL
Toplam ödeme: 412.449 TL