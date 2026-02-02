KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2026: 1 milyon TL’ nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek ödeme planı

Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın politika faizlerini yüzde 38'den yüzde 37 seviyesine indirmesiyle yeniden gündeme geldi. Kararın ardından gözler konut kredilerine çevrildi. Ev almak isteyenler kredi faiz oranlarını takip ediyor. Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizi yüzde kaç?