KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2026: 1 milyon TL’ nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek ödeme planı
Konut kredisi faiz oranları 2026 Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını açıklaması sonrası ev almak isteyenlerin gündemine geldi. Ev almak isteyenler rotalarını özel bankalara ve kamu bankalarına çevirirken piyasalarda kredi faizlerinde düşüş beklentisi oluştu. Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını takip etmeye başladı. Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi sonrası Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalarda konut faizleri yüzde kaç oldu? 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizi yüzde kaç? İşte geri ödeme planı…
Giriş Tarihi: 02.02.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 10:13