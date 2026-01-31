Trend
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı! 5 milyon TL altı ev için yüzde 90 kredi imkânı! İşte örnek hesaplama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımının kaldırdı. BDDK tarafından kredi limitleri yeniden belirlenerek, 5 milyon TL altı ev için yüzde 90, 10 milyonluk konut için ise yüzde 70'ine kadar kredi kullanımının önü açıldı. Peki karar konut kredilerine nasıl yansıyacak? İşte 5 milyon TL altı ev için örnek konut kredisi hesaplaması...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:28