Trend Galeri Trend Ekonomi Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı! 5 milyon TL altı ev için yüzde 90 kredi imkânı! İşte örnek hesaplama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımının kaldırdı. BDDK tarafından kredi limitleri yeniden belirlenerek, 5 milyon TL altı ev için yüzde 90, 10 milyonluk konut için ise yüzde 70'ine kadar kredi kullanımının önü açıldı. Peki karar konut kredilerine nasıl yansıyacak? İşte 5 milyon TL altı ev için örnek konut kredisi hesaplaması...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:28
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesaplarının Limitlerinin Belirlenmesi ve Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine yönelik düzenlemeler yaptığını duyurdu.

Karar ile tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el - ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

BDDK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapıldı.

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Yeni düzenlemeyle artık sadece konutun değeri değil, enerji sınıfına göre de kredi tutarında farklı oranlar uygulanacak. Bu çerçevede:

5 milyon TL ve altı konutlar için

A–B enerji sınıfı: %90'a kadar kredi

C enerji sınıfı: %80

Diğerleri: %70

🔹 5–7 milyon TL arası konutlar için:

A–B: %80

C: %70

Diğerleri: %60

🔹 7–10 milyon TL arası konutlar için:

A–B: %70

C: %60

Diğerleri: %50

Üst segment ve daha değerli konutlar için kredi oranları daha düşük seviyelerde uygulanacak.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM

Bankalar konut kredisini ortalama olarak yüzde 2.65 civarında uyguluyor. Sadece Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekmişti.

BDDK'nın kararına göre 5 milyonluk konut için en fazla 4,5 milyon, 2 milyonluk ev için en fazla 1 milyon 800 bin TL kredi çekilebilecek.

Konut kredilerinde mevcut şartlara göre aylık yüzde 2,49 faiz ile 5 milyonluk ev için örnek hesaplama şu şekilde

Ev bedeli: 5.000.000 TL

Kredi oranı: %90

Kredi tutarı: 4.500.000 TL

Faiz aralığı: %2,49

Vade: 120 ay

Aylık taksit: ≈ 130.500 TL

Toplam faiz: ≈ 10.660.000 TL

2 milyonluk ev için örnek hesaplama şu şekilde:

  • Konut bedeli: 2.000.000 TL

  • Kredi oranı: %90

  • Kredi tutarı: 1.800.000 TL

  • Faiz aralığı: %2,49

  • Vade: 120 ay (10 yıl)

  • Aylık taksit: 52.200 TL
  • Toplam geri ödeme: 6.264.000 TL
Konut kredilerinde bankaların yapacağı faiz indirimleri ve yeni kampanyalar bu tutarı daha aşağı çekecektir. TCMB'nin faiz kararının ardından konut kredilerinde 0,10–0,20 puanlık sınırlı bir gerileme bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bankaların konut kredisi faizlerinin ortalama olarak yüzde yüzde 2,45 – yüzde 2,55 aralağında şekilleneceği hesaplanıyor.

Politika faizinde yaşanan indirim, konut kredilerine de kademeli olarak yansımaya başlaması bekleniyor.

Kredi Türü Mevcut Ortalama Olası Yeni Seviye Yaklaşık Düşüş
Konut %2,65 %2,45 – %2,55 %4 – %8
KONUT KREDİSİ İÇİN 200 BİN TL DAHA AZ ÖDEME DEMEK

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredisi faizinin ortalama yüzde 2,65'ten yüzde 2,45–yüzde 2,55 bandına gerilediğinde ayda yaklaşık 1.600 TL, toplamda ise yaklaşık 200 bin TL daha az ödeme yapmış oluyor

1 milyon TL konut kredisi alan bir kişi için örnek ödeme iki senaryoya göre şu şekilde olacak:

1 milyon TL konut kredisi (120 ay / 10 yıl)

Eski oran: %2,65

Aylık taksit: 27.400 TL

Toplam geri ödeme: 3.288.000 TL

Senaryo 1

Yeni oran: %2,55

Aylık taksit: 26.600 TL

Toplam geri ödeme: 3.192.000 TL

Avantaj: Aylık 800 TL - Toplam 96.000 TL

Senaryo 2

Yeni oran: %2,45

Aylık taksit: 25.800 TL

Toplam geri ödeme: 3.096.000 TL

Avantaj: Aylık 1.600 TL, Toplam 192.000 TL

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Kâr oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- HALKBANK

• Faiz Oranı: % 2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL