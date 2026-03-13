Trend Galeri Trend Ekonomi Konut satışında güçlü artış! Sıfır mı yoksa 2. el mi daha çok satıldı? İşte en çok konut alan yabancılar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 10:37
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

SIFIR MI 2. EL Mİ DAHA ÇOK SATILDI?

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37 bin 785, ikinci el konut satışları ise %6,0 artışla 86 bin 764 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %30,3, ikinci el konut satışlarının payı ise %69,7 oldu.

İPOTEKLİ VE DİĞER KONUT SATIŞLARI

Şubat ayında ipotekli konut satışları %42,3 artışla 25 bin 35, diğer konut satışları ise %0,5 azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı %20,1, diğer satışların payı ise %79,9 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %5,8, ikinci el konut satışları %5,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %0,2 azalırken, ikinci el satışlar %2,9 arttı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları %2,9 azalarak 1.506 oldu. Bu satışlar, toplam konut satışlarının %1,2'sini oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları %12,1 azalışla 2.812 olarak kaydedildi. Ülke uyruklarına göre en fazla satışlar 191 konut ile Rusya Federasyonu, 131 konut ile İran ve 106 konut ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Şubat ayında Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları %5,2 azalarak 3.981, ikinci el iş yeri satışları ise %0,4 artışla 11.088 oldu.

İPOTEKLİ VE DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI

İpotekli iş yeri satışları %62,8 artışla 692, diğer iş yeri satışları ise %3,0 azalarak 14.377 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ YERİ VERİLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %5,2 azalırken, ikinci el iş yeri satışları %0,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %0,4 azaldı, ikinci el satışlar %4,1 arttı.