Konut satışında güçlü artış! Sıfır mı yoksa 2. el mi daha çok satıldı? İşte en çok konut alan yabancılar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında ilk el konut satışları 37 bin 785, ikinci el konut satışları 86 bin 764 olarak gerçekleşti. En çok konut alan yabancılar ise Ruslar oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 10:37