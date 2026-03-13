Konut satışında güçlü artış! Sıfır mı yoksa 2. el mi daha çok satıldı? İşte en çok konut alan yabancılar

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları %2,9 azalarak 1.506 oldu. Bu satışlar, toplam konut satışlarının %1,2'sini oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları %12,1 azalışla 2.812 olarak kaydedildi. Ülke uyruklarına göre en fazla satışlar 191 konut ile Rusya Federasyonu, 131 konut ile İran ve 106 konut ile Irak vatandaşlarına yapıldı.