Konut ve arsa satacaklar dikkat! 81 ilde zorunlu olacak, ilanlar için e-devlet şartı başlıyor
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 81 ilin tamamında devreye alınıyor. Artık konut ve arsa satacaklar e-devlet üzerinden emlakçılara 3 ay süreyle yetki verecek. İşte konut ve arsa satcaklar ile emlak sektörü için yeni dönemin tüm ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 15:41