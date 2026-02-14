Konut ve arsa satacaklar dikkat! 81 ilde zorunlu olacak, ilanlar için e-devlet şartı başlıyor

SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konut ve arsa satacaklar başta olmak üzere tüm emlakçıları yakından ilgilendiren uygulama, teknik entegrasyon ve sistem iyileştirmeleri amacıyla 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlatıldı. 15 Şubat'tan itibaren ise tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.