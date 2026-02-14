Trend Galeri Trend Ekonomi Konut ve arsa satacaklar dikkat! 81 ilde zorunlu olacak, ilanlar için e-devlet şartı başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 81 ilin tamamında devreye alınıyor. Artık konut ve arsa satacaklar e-devlet üzerinden emlakçılara 3 ay süreyle yetki verecek.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 15:41
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlanıyor.

TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN 2. AŞAMA

Sistem, tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla hayata geçirildi. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelen uygulama, ikinci aşamayla birlikte satılık ilanlar için de geçerli olacak.

SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konut ve arsa satacaklar başta olmak üzere tüm emlakçıları yakından ilgilendiren uygulama, teknik entegrasyon ve sistem iyileştirmeleri amacıyla 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlatıldı. 15 Şubat'tan itibaren ise tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.

VATANDAŞLAR E-DEVLETTEN YETKİ VERECEK

Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek.

Bu doğrulama mekanizması sayesinde:

  • Yetkisiz kişilerce açılan ilanların önüne geçilmesi,
  • Sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının engellenmesi,
  • Kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

YETKİLENDİRİLMİŞ İLANLARDA LOGO YER ALACAK

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulaması yapılmıştır" ibaresi veya ilgili logo yer alacak.
3 AY GEÇERLİ OLACAK

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden verdikleri yetkiyi iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak ve aynı ekran üzerinden uzatılabilecek.

Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte ilan platformlarındaki satılık taşınmaz ilanlarının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanarak daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulması amaçlanıyor.