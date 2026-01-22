Konut ve taşıt kredisi faizinde yeni oran! 200 bin TL fark edecek! İşte 1 milyon TL’nin geri ödemesi

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN 30 BİN TL'YE YAKIN AVANTAJ

Mevcut şartlarda 400 bin TL taşıt kredisi kullanan bir tüketici, 36 ay vade ve ortalama yüzde 3,30 faiz oranı ile aylık yaklaşık 20 bin 200 TL taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi yaklaşık 726 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Merkez Bankası'nın, faiz indirimi sonrasında kredi kullanan bir tüketici, ayda yaklaşık 1.000 TL, toplamda ise yaklaşık 30 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.