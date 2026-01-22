Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizinde yeni oran! 200 bin TL fark edecek! İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Konut ve taşıt kredisi faizinde yeni oran! 200 bin TL fark edecek! İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası'nın yılın ilk politika faizini açıkladı Beklentilerin altında gelen politika faizi kararının ardında banka kredi faiz oranları yeniden şekillendi. Konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak düşüş yeniden hesaplandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:12