Trend Galeri Trend Ekonomi Konut ve taşıt kredisi faizinde yeni oran! 200 bin TL fark edecek! İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut ve taşıt kredisi faizinde yeni oran! 200 bin TL fark edecek! İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası'nın yılın ilk politika faizini açıkladı Beklentilerin altında gelen politika faizi kararının ardında banka kredi faiz oranları yeniden şekillendi. Konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak düşüş yeniden hesaplandı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:12
Yeni yılda ev ve araba alacaklar bankaların kredi faizi oranlarını etkileyecek Merkez Bankası'nın politika faizi kararına odaklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanarak yılın ilk faiz kararını açıkladı.

TCMB beklentilerin altında temkinli bir adımla politika faizini 100 baz puan indirim ile 37'ye çekti. Politika faizinde yaşanan indirim, konut ve taşıt kredilerine de kademeli olarak yansımaya başlaması bekleniyor.

Bankalar konut kredisini ortalama olarak yüzde 2.65 civarında uyguluyor. Sadece Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekmişti. Taşıt kredilerinde faizler ortalama olarak 3,20-3,50 civarında. En düşük faiz ise 2,85 olarak öne çıkıyor.

TCMB'nin faiz kararının ardından konut kredilerinde 0,10–0,20 puanlık sınırlı bir gerileme bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bankaların konut kredisi faizlerinin ortalama olarak yüzde yüzde 2,45 – yüzde 2,55 aralağında şekilleneceği hesaplanıyor.

Taşıt kredilerinin ise ortalama olarak 0,15 – 0,25 puan gerileme ile yüzde 3,00 – yüzde 3,25 bandına çekileceği tahminler arasında. En düşük ürünlerde %2,70 – %2,80 seviyesi korunabilir.

Kredi Türü Mevcut Ortalama Olası Yeni Seviye Yaklaşık Düşüş
Konut %2,65 %2,45 – %2,55 %4 – %8
Taşıt %3,20 – %3,50 %3,00 – %3,25 %5 – %
KONUT KREDİSİ İÇİN 200 BİN TL DAHA AZ ÖDEME DEMEK

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredisi faizinin ortalama yüzde 2,65'ten yüzde 2,45–yüzde 2,55 bandına gerilediğinde ayda yaklaşık 1.600 TL, toplamda ise yaklaşık 200 bin TL daha az ödeme yapmış oluyor

1 milyon TL konut kredisi alan bir kişi için örnek ödeme iki senaryoya göre şu şekilde olacak:

1 milyon TL konut kredisi (120 ay / 10 yıl)

Eski oran: %2,65

Aylık taksit: 27.400 TL

Toplam geri ödeme: 3.288.000 TL

Senaryo 1

Yeni oran: %2,55

Aylık taksit: 26.600 TL

Toplam geri ödeme: 3.192.000 TL

Avantaj: Aylık 800 TL - Toplam 96.000 TL

Senaryo 2

Yeni oran: %2,45

Aylık taksit: 25.800 TL

Toplam geri ödeme: 3.096.000 TL

Avantaj: Aylık 1.600 TL, Toplam 192.000 TL

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN 30 BİN TL'YE YAKIN AVANTAJ

Mevcut şartlarda 400 bin TL taşıt kredisi kullanan bir tüketici, 36 ay vade ve ortalama yüzde 3,30 faiz oranı ile aylık yaklaşık 20 bin 200 TL taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi yaklaşık 726 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Merkez Bankası'nın, faiz indirimi sonrasında kredi kullanan bir tüketici, ayda yaklaşık 1.000 TL, toplamda ise yaklaşık 30 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.

Taşıt Kredisi Hesaplaması (400 000 TL, 36 ay)

Eski oran: %3,50 faiz

Aylık taksit: 25 550 TL

Toplam geri ödeme: 919 800 TL

Senaryo 1

Yeni oran: %3,25

Aylık taksit: 24 900 TL

Toplam geri ödeme: 896 400 TL

Senaryo 2

Yeni oran: %3,00

Aylık taksit: 24 250 TL

Toplam geri ödeme: 873 000 TL

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Kâr oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- HALKBANK

• Faiz Oranı: % 2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

İşte banka banka 400 bin TL'lik taşıt kredisi ödeme planı:

12- Ziraat Katılım (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
11- Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.625,84 TL
Toplam Ödeme: 780.530 TL
11- Türkiye Finans (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
10- Vakıf Katılım (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 21.014,35 TL
Toplam Ödeme: 758.516 TL
9- Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 20.900,59 TL
Toplam Ödeme: 754.721 TL
8 - Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL