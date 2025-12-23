Trend Galeri Trend Ekonomi KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ 2026 | Yüzde 25,49 artış olacak? İşte yeni yılda sürücüleri bekleyen tarife

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ 2026 | Yüzde 25,49 artış olacak? İşte yeni yılda sürücüleri bekleyen tarife

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine ticari ve özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişim geliyor. 2025'in son günlerinde en çok konuşulan konular arasında yer alan köprü ve otoyol ücretleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu yeni yılda YDO oranında zam yapılacağını açıklarken, boğaz içi köprüleri başta olmak üzere karayollarında yeni tarife merak konusu oldu. İşte 2026 körpü ve otoyol ücretlerinde sürücüleri bekleyen tarife...

Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:51
Özel ve ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri yeni yılda yeniden belirleniyor. Motosiklet, otomobil, kamyon ve şehirlerarası otobüsler için karayolları geçiş ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tarafından duyurulacak. 2025'in son günleri yaklaşırken, geçiş ücretlerinin hangi oranda zamlanacağı merak konusu olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçiş ücreti tarifesine ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. İşte 2026 köprü ve otoyol ücretleri için ayrıntılı tablo...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyollara yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, zam oranının yeniden değerleme oranında olacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum."

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre hesaplanıyor. Vergi, harç, cezalar başta olmak üzere çeşitli tutarlarda yapılacak artışlarda baz alınan YDO, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YDO yüzde 25,49 olarak belirlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda yüzde 25,49 oranında bir artış yaşanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa, Anadolu, İstanbul ve İzmir Çevre Otoyolu, KGM tarafından işletilen köprü ve otoyolları.

BOĞAZ KÖPRÜLERİNDEN GEÇİŞ ÜCRETİ 60 TL'YE ÇIKACAK

Boğaz Köprüleri'nden geçiş ücreti motosikletler için 25 TL'ye, otomobiller için 47 TL'den 59 TL'ye, minibüs, panelvan, kamyonet gibi hafif ticari araçlar için 75 TL'ye, 3 akslı kamyonlar için 168 TL'ye, 4-5 akslı otobüsler, kamyonlar için 332 TL'ye, tırlar için 440 TL'ye yükselecek.

Otoyollarda ise geçiş ücretleri şu şekilde olacak.

Henüz Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Zam miktarı yapılan açıklama ile değişebilir. Aynı zamanda özel sektör tarafından işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için zam oranı sözleşmeye göre belirlenecek.