KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ 2026 | Yüzde 25,49 artış olacak? İşte yeni yılda sürücüleri bekleyen tarife

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyollara yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, zam oranının yeniden değerleme oranında olacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum."