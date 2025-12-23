Trend
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ 2026 | Yüzde 25,49 artış olacak? İşte yeni yılda sürücüleri bekleyen tarife
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine ticari ve özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişim geliyor. 2025'in son günlerinde en çok konuşulan konular arasında yer alan köprü ve otoyol ücretleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu yeni yılda YDO oranında zam yapılacağını açıklarken, boğaz içi köprüleri başta olmak üzere karayollarında yeni tarife merak konusu oldu. İşte 2026 körpü ve otoyol ücretlerinde sürücüleri bekleyen tarife...
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:51