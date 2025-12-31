Trend Galeri Trend Ekonomi KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI 2026! Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI 2026! Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

Yeni yılda araç sahiplerini yakından ilgilendiren güncellemeler gelmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen köprü ve otoyollar için yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları doğrultusunda KGM'ye bağlı köprü ve otoyollarda yeniden değerleme oranında artış yaşandı. YİD tarafından işletilen köprü ve otoyollarda ise sözleşme gereği zam yapıldı.

Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

İşte köprü ve otoyollar için 2006 zam tarifesi...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:13