Trend Galeri Trend Ekonomi KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI 2026! Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

Yeni yılda araç sahiplerini yakından ilgilendiren güncellemeler gelmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen köprü ve otoyollar için yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları doğrultusunda KGM'ye bağlı köprü ve otoyollarda yeniden değerleme oranında artış yaşandı. YİD tarafından işletilen köprü ve otoyollarda ise sözleşme gereği zam yapıldı.

Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

İşte köprü ve otoyollar için 2006 zam tarifesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:13
KGM'nin internet sitesinde 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri paylaşıldı. 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinde artış yaşandı.

KGM'ye bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücreti yeniden değerleme oranında yapılırken, YİD kapsamındaki köprü ve otoyollarda sözleşme ve sözleşmedeki yeniden değerleme şartlarına göre ücret artışı belirlendi.

KGM'ye bağlı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den yüzde 25,49 artışla 59 TL'ye yükseltildi.

YİD kapsamındaki Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 795 TL'den yüzde 25 artışla 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL'den yüzde 18,75 artışla 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den yüzde 25 artışla 995 TL'ye çıktı.

Ankara–Niğde Otoyolu geçiş ücreti de 590 TL'den yüzde 25,4 artışla 740 TL'ye çıkarıldı.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri araç sınıfına göre; otomobiller için geçiş ücreti 59 TL olurken, minibüs ve otobüs gibi aks mesafesi 3,20 metrenin üzerindeki araçlar 75 TL ödüyor, 3 akslı araçlar için ücret 168 TL'ye, 4 ve 5 akslı araçlar için 333 TL'ye, 6 ve üzeri akslı araçlar için 440 TL'ye yükseltildi, motosikletlerde ise geçiş ücreti 25 TL olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri yeni yılda araç sınıfına göre; otomobiller için geçiş ücreti 995 TL olurken, minibüs ve otobüsler 1.590 TL ödüyor, 3 akslı araçlar için ücret 1.890 TL'ye, 4 ve 5 akslı araçlar için 2.505 TL'ye, ağır vasıtalar için 3.165 TL'ye yükseltildi, motosikletlerde ise geçiş ücreti 695 TL olarak uygulanacak.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretleri araç sınıfına göre güncellendi; buna göre otomobiller için geçiş ücreti 95 TL olurken, minibüs ve otobüsler 125 TL ödüyor, 3 akslı araçlar için ücret 235 TL'ye, 4 ve 5 akslı araçlar için 595 TL'ye, ağır vasıtalar için 740 TL'ye yükseltildi, motosikletlerde ise geçiş ücreti 65 TL olarak belirlendi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretleri araç sınıfına göre; otomobiller için geçiş ücreti 995 TL olurken, minibüs ve otobüsler 1.245 TL ödüyor, 3 akslı araçlar için ücret 2.240 TL'ye, 4 ve 5 akslı araçlar için 2.490 TL'ye, ağır vasıtalar için 3.755 TL'ye yükseltildi, motosikletlerde ise geçiş ücreti 250 TL olarak uygulanacak.