KPSS ile kamuya yeni personel istihdamı! ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), toplam 1.113 personel alımı yapacağını duyurdu. MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlar arasından yalnızca bir işyeri ve bir meslek kolu için başvuru yapabilecek.
Alım yapılacak iller:
İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde istihdam sağlanacak.
Alım yapılacak meslek grupları:
İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, Hafif İş Makineleri Operatörü, Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.