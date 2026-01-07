KPSS ile kamuya yeni personel istihdamı! ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı! İşte sorgulama ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "kontrolör yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 12-26 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı da 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve 1 büro personeli pozisyonuna (grafik tasarım) sözleşmeli personel alacak.

Adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS (P3) puanlar esas alınarak sıralanacak ve giriş sınavına çağrılacak.

Sınav İstanbul'da yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Sınavın yeri ve tarihi Türkiye Su Enstitüsünün internet adresinden (www.suen.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndan duyurulacak. Sınav sonuçları da yine buralardan ilan edilecek.