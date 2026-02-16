Trend Galeri Trend Ekonomi Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Kredi kartı limitleri yeni düzenlemeyle kullanım durumlarına göre düşürülebilecek. Bugünden itibaren geçerli olacak kredi kartı limit düzenlemesinde 400 bin TL ve 750 bin TL arasındaki oranlar üzerinden yeni bir uygulama devreye girecek. Kullanılmayan limitler düşürülecek, yeni kredi kartı sahibi olacaklar için de şartlar değişti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 10:53
Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul tarafından hayata geçirilen ve kullanılmayan limitlerin düşürülmesini amaçlayan düzenleme bugünden itibaren başladı. Kredi kartı limitlerinde yeni düzenlemede 400 bin lira sınırı esas alınacak. Yüksek limitleri olmasına rağmen kullanılmayan miktarlar düşürülecek.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE YENİ DÖNEM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla yüksek kredi kartı limitleri yeniden düzenlenecek. Aşırı borçlanmayı önleme amacı ile uygulanan düzenlemede limit artırımı için yeni kurallar devreye girecek. Sisteme uygunluk sağlamaları için bankalara 3 ay süre verilmişti.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

BDDK'nın bankalara verdiği 3 aylık süre 15 Şubat tarihinde doldu. 16 Şubat yani bugünden itibaren kredi kartı limitlerinde yeni kurallar geçerli olacak.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

LİMİT 400 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR ETKİLENECEK Mİ?

Kullanıcıların tüm bankalardaki toplam limitlerinin esas alınacağı uygulamada 400 bin lira sınırı söz konusu. Toplam limiti 400 bin lira altında olanların limitlerinden herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Ancak 400 bin liranın üzerindeki kart limitleri yeni uygulama kapsamında değerlendirilecek.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Yine 400 bin lira ya da altında limiti olan kişiler artırım taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak. Bir kullanıcı 300 bin liralık limitini 400 bin liraya çıkarmak istediğinde belge ibraz etmek zorunda olmayacak. Buna karşın 400 bin liranın üzerinde bir artış talep edilirse resmi gelir belgesi istenecek.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDE KARTLARA LİMİT DÜZENLEMESİ

Kredi kartı toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak. 750 bin TL'nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Örnek hesaplama:

500 bin lira limit olan karttan bir yıl boyunca yapılan harcamanın 300 bin lira olması halinde burada limit düzenlemesine gidilerek aradaki 200 bin liralık farkın yüzde 50'si alınacak. Böylelikle kart limiti 100 bin lira düşürülerek 400 bin lira olacak. Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i kadar azaltım yapılacak.

Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

YENİ KREDİ KARTI BAŞVURULARINDA ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından kredi kartı başvuru yapacaklar için de kurallar değişecek: Buna göre, ilk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak, ikinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek, limit belirlemede net gelir esas alınacak, Bankalar kart limitini belirlerken; kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.