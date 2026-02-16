Trend
Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli
Kredi kartı limitleri yeni düzenlemeyle kullanım durumlarına göre düşürülebilecek. Bugünden itibaren geçerli olacak kredi kartı limit düzenlemesinde 400 bin TL ve 750 bin TL arasındaki oranlar üzerinden yeni bir uygulama devreye girecek. Kullanılmayan limitler düşürülecek, yeni kredi kartı sahibi olacaklar için de şartlar değişti.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 10:53