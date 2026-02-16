Kredi kartı limitleri düştü mü? Limiti 400 bin TL, 750 bin TL olanlar dikkat: Bugünden itibaren geçerli

Örnek hesaplama:

500 bin lira limit olan karttan bir yıl boyunca yapılan harcamanın 300 bin lira olması halinde burada limit düzenlemesine gidilerek aradaki 200 bin liralık farkın yüzde 50'si alınacak. Böylelikle kart limiti 100 bin lira düşürülerek 400 bin lira olacak. Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i kadar azaltım yapılacak.