Kredi kullanacaklar dikkat! O limitten fazla hesap açılamayacak! BDDK nakit avans için harekete geçti...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre Kredili Mevduat Hesapları'na (KMH) başvurular bir yılda ikiye katlandı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, KMH limitlerine ilişkin bankalara yönelik düzenleme geldiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:13