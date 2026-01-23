Kredi kullanacaklar dikkat! O limitten fazla hesap açılamayacak! BDDK nakit avans için harekete geçti...

EKONOMİ YÖNETİMİ RİSKİ ERKEN FARK ETTİ AMA...

Bankaların 'esnek hesap' adı altında sunduğu KMH'da yaşanan riski ekonomi yönetiminin fark ettiğini belirten Güngör, "Bu alan hanehalkı borçlarında en riskli alanlardan biri…Düşünün, geçen yıl ekonomi yönetimi bu riski fark etti. BDDK kanalıyla bir düzenleme yapıldı. Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesaplarıyla ilgili yapılandırma kararı alındı. 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenleme devreye sokuldu.

Fakat o tarihten sonra da KMH borçları eksilmedi hatta yine artmaya devam etti." diye vurguladı.