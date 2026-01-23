Trend Galeri Trend Ekonomi Kredi kullanacaklar dikkat! O limitten fazla hesap açılamayacak! BDDK nakit avans için harekete geçti...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre Kredili Mevduat Hesapları'na (KMH) başvurular bir yılda ikiye katlandı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, KMH limitlerine ilişkin bankalara yönelik düzenleme geldiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:13
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, enflasyon nedeniyle artan yaşam maliyetleri vatandaşları Kredili Mevduat Hesapları'na (KMH) yönlendirdi. Söz konusu hesaplarda kullanılan tutar rekor seviyelere ulaştı. 16 Ocak haftası itibarıyla KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL oldu. Aynı dönemde konut kredisi hacmi 648,4 milyar TL seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı haftasında KMH büyüklüğü 441,2 milyar TL düzeyindeydi. Böylece KMH bakiyesi bir yılda yaklaşık iki katına çıktı.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, KMH'da yaşanan yükselişin ardından BDDK'nın bankalara yeni düzenleme getirileceğini duyurdu.

HİÇ NAKİT OLMASA DAHİ KULLANILABİLİYOR

Güngör, yazısında, "Biliyorsunuz, KMH hesabınızda hiç nakit bulunmadığında dahi belirli bir limitle kullanılabilen nakit para… Yüksek faiz oranlarına rağmen kolay erişilmesi nedeniyle birçok kişi nakde sıkıştığında bu hesapları kullanıyor. Hesapta bakiye olmasa da parayı çekebiliyor. Günlük faiz işletilen KMH'ler, hesaba para girişi olduğunda otomatik tahsil ediliyor. Nakit avans ve KMH faizi yüzde 4.25'te. Parayı ödemezseniz bu oran yükseliyor. Kullanılan KMH veya esnek hesap üzerinden alınan faize yüzde 15'er KKDF ve BSMV yani toplam yüzde 30 vergi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ RİSKİ ERKEN FARK ETTİ AMA...

Bankaların 'esnek hesap' adı altında sunduğu KMH'da yaşanan riski ekonomi yönetiminin fark ettiğini belirten Güngör, "Bu alan hanehalkı borçlarında en riskli alanlardan biri…Düşünün, geçen yıl ekonomi yönetimi bu riski fark etti. BDDK kanalıyla bir düzenleme yapıldı. Temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesaplarıyla ilgili yapılandırma kararı alındı. 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenleme devreye sokuldu.
Fakat o tarihten sonra da KMH borçları eksilmedi hatta yine artmaya devam etti." diye vurguladı.

BANKALAR VATANDAŞI BU HESAPLARA YÖNLENDİRİYOR

Güngör yazısında şöyle devam etti:

Bu artışta Merkez Bankası'nın büyüme sınırları nedeniyle kredi verirken imtina eden bankaların, kredi marjı varsa çeşitli kampanyalarla vatandaşı bu hesaplara yönlendirmesi yatıyor. Sizin de telefonlarınıza ek hesap, esnek hesap, avans hesap, pratik hesap gibi farklı ürün isimleriyle sık sık mesajlar gelmiştir.

Halbuki, bankaların KMH limitleriyle ilgili sınırlamalar var. Üst KMH limiti genel olarak aylık gelirin en fazla 3 katı olarak sınırlandırılıyor. Ancak yine de KMH veya esnek hesap limiti, başvurulan bankanın inisiyatifinde… Genelde bankalar değerlendirmeyi başvuran kişinin geliri ve kredi notu üzerinden yapsa da bazen terazi şaşıyor!"

EKONOMİ YÖNETİMİ SORUNU MASAYA YATIRDI

Önceki gün ekonomi yönetimi bu konuyu Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda ele aldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi" denildi.

KMH LİMTİLERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Dilek Güngör, BDDK'nın bankalara yönelik yeni düzenleme hazırlığında olduğunu belirtti. Göngür, bankaların kredi limitlerine sınır getirileceğini ve bu sınırdan fazla KMH açılamayacağını belirtti:

"Öğrendiğime göre, KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak."