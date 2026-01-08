Trend Galeri Trend Ekonomi Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

Kredi ve banka kartlarındaki temassız ödeme yöntemi alışverişlerde tüketicilerin yanı sıra dolandırıcılarında işini kolaylaştırmaya başladı. Ödemeler pos cihazına temassız şekilde saniyeler içinde yapılabilirken, dolandırıcılar tüketicilerin 3 hatasını fırsat bilerek banka hesaplarını tamamen boşaltabiliyor, kredi kartı limitlerini sıfırlayabiliyor. İşte temassız kredi ve banka kartı kullanan herkesin yapması gereken 5 güvenlik önlemi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:19
Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

Temassız ödeme özelliği, alışverişlerde saniyeler içinde ödeme yapma kolaylığı sağlarken dolandırıcılar için yeni fırsatlar yaratmaya başladı. Pandemi döneminde hayatımıza giren temassız işlem özelliği önlem alınmazsa tüketicilerin canını yakıyor. Yanlış kullanım veya güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesi, dolandırıcıların hesabınızı saniyeler içinde boşaltmasına ve tüketicilerin tamamen parasız kalmanıza yol açabilir.

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

KÜÇÜK HARCAMALAR FARK BİLE EDİLMİYOR

Tüketiciler çoğu zaman küçük harcamaların farkında bile olmadan işlem tamamlanıyor ve bu durum dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabiliyor. Temassız işlem limitinin yüksek olması, dolandırıcıların işini de kolaylaştırıyor. Dolandırıcılar bu açıkları kullanarak banka hesaplarını boşaltıyor, kredi kartı limitlerini sıfırlıyor.

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

1. KARTI KORUMASIZ TAŞIMAK

Dolandırıcılar kredi ve banka kartlarındaki temassız işlem özelliğini, özellikle kalabalık ortamda pos cihazıyla gerçekleştiriyor. RFID koruması olmayan cüzdanlar veya kartın cebin dış kısmında taşınması, taşınabilir POS cihazlarıyla temassız çekim riskini artırıyor. Kalabalık bir ortamda cüzdanınıza yaklaştırılan pos cihazıyla, düşük işlemlerde ardı ardına yapılan işlemlerle hesaplar tamamen boşaltılabiliyor.

Pos cihazı olmasa da mobil uygulamalar üzerinden NFC ile yapılan işlemler ile aynı yöntem uygulanabiliyor.

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

2. TEMASSIZ LİMİTİ KONTROL ETMEMEK

Birçok kullanıcı temassız ödeme limitini varsayılan ayarlarda bırakıyor. Bu da dolandırıcıların kısa sürede çok sayıda küçük işlemle yüksek tutarlara ulaşmasına yol açabiliyor.

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

3. KART BİLDİRİMLERİNİ KAPALI TUTMAK

SMS veya mobil uygulama bildirimleri kapalı olan kullanıcılar, izinsiz işlemleri saatler hatta günler sonra fark ediyor. Bu süre zarfında hesap tamamen boşaltılabiliyor. Şüpheli işlem bildirimlerinin kapalı olması, yapılan hırsızlığın uzun süre fark edilmesini de geciktiriyor.

Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

MUTLAKA ALINMASI GEREKEN 5 GÜVENLİK ÖNLEMİ

Temassız ödeme tüketiciler için gerekli önlemler alındığı takdirde risk taşımıyor. Doğru kullanım ve güvenlik ayarlarının yapılması dolandırıcıların işini zorlaştırmanın yanı sıra ciddi mali kayıpların da önüne geçilmesini sağlayabilir.

Temassız banka veya kredi kartı kullananlar mutlaka bu 5 güvenlik adımını yapmalı:

  1. Temassız limitinizi düşürün veya tamamen kapatın
  2. SMS / mobil bildirimleri aktif edin
  3. RFID korumalı cüzdan kullanın
  4. Şüpheli harcamaları hemen bankanıza bildirin
  5. Kartınızı bulundurduğunuz pozisyona dikkat edin