Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem
Kredi ve banka kartlarındaki temassız ödeme yöntemi alışverişlerde tüketicilerin yanı sıra dolandırıcılarında işini kolaylaştırmaya başladı. Ödemeler pos cihazına temassız şekilde saniyeler içinde yapılabilirken, dolandırıcılar tüketicilerin 3 hatasını fırsat bilerek banka hesaplarını tamamen boşaltabiliyor, kredi kartı limitlerini sıfırlayabiliyor. İşte temassız kredi ve banka kartı kullanan herkesin yapması gereken 5 güvenlik önlemi...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:19