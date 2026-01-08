Kredi ve banka kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Tamamen parasız kalabilirsiniz... İşte alınacak 5 önlem

1. KARTI KORUMASIZ TAŞIMAK

Dolandırıcılar kredi ve banka kartlarındaki temassız işlem özelliğini, özellikle kalabalık ortamda pos cihazıyla gerçekleştiriyor. RFID koruması olmayan cüzdanlar veya kartın cebin dış kısmında taşınması, taşınabilir POS cihazlarıyla temassız çekim riskini artırıyor. Kalabalık bir ortamda cüzdanınıza yaklaştırılan pos cihazıyla, düşük işlemlerde ardı ardına yapılan işlemlerle hesaplar tamamen boşaltılabiliyor.

Pos cihazı olmasa da mobil uygulamalar üzerinden NFC ile yapılan işlemler ile aynı yöntem uygulanabiliyor.