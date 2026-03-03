Kripto varlıklara işlem vergisi geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, yer alan kriptoya varlık işlem vergisi dikkat çekti. Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. İşte konuya dair diğer detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2026 07:40