Kuralsız sürücülerin canı fena yanacak! 200 bin TL + ehliyet ve araç cezası... İşte yeni trafik cezaları
Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya, sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda üst limitten cezalar uygulanmaya başlanmıştı. Trafikte kural tanımayan sürücülere cezalar TBMM'de yapılan düzenleme ile daha da katlanıyor. Meclis'te kabul edilen yeni yasa ile cezalar 200 bin TL'ye kadar çıkarken, trafik ışığı, dur emri ihlali gibi birçok cezada ise ehliyet ve araç cezası geliyor. Peki trafikte hız sınırı ihlali cezası kaç TL! Aracından inene ne kadar ceza verilecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 11:48