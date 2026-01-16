Kuralsız sürücülerin canı fena yanacak! 200 bin TL + ehliyet ve araç cezası... İşte yeni trafik cezaları

EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇEN YANDI

Dur ikazı, üst üste trafik ışığı gibi birçok nedenle ehliyeti geçici olarak alınmış, tedbiren el konulmuş ya da tamamen iptal edilmiş olmasına rağmen direksiyon başına geçenlere cezalar iki kat uygulanacak. Bu sürücülere 200 bin TL ceza verilecek.

Hiç ehliyeti olmadan araç kullananlara 40 bin TL, aracını ehliyetsiz kişiye veren araç sahibine yani plakaya 40 bin TL ceza kesilecek.