Trend Galeri Trend Ekonomi Kuralsız sürücülerin canı fena yanacak! 200 bin TL + ehliyet ve araç cezası... İşte yeni trafik cezaları

Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya, sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda üst limitten cezalar uygulanmaya başlanmıştı. Trafikte kural tanımayan sürücülere cezalar TBMM'de yapılan düzenleme ile daha da katlanıyor. Meclis'te kabul edilen yeni yasa ile cezalar 200 bin TL'ye kadar çıkarken, trafik ışığı, dur emri ihlali gibi birçok cezada ise ehliyet ve araç cezası geliyor. Peki trafikte hız sınırı ihlali cezası kaç TL! Aracından inene ne kadar ceza verilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.01.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 11:48
Yeni yıl ile birlikte trafikte kural tanımayan, hız, kırmızı ışık vs ihlali yapan sürücülere cezalar giderek ağırlaşıyor. 2026 yılında vergi, harçlarda artış yüzde 18,75 ila 25,49 arasında sınırlandırılırken, trafikte ise cezalar üst limitten uygulanmıştı. Trafik cezaları TBMM'de kabul edilen yeni karar ile daha da artıyor.

Peki 2026 trafik cezaları kaç TL oldu? Emniyet şeridi ihlali, makas atma cezası, araçtan inmenin cezası ne kadar? İşte ayrıntılar..

TBMM'DE 10 MADDE KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kanun teklifinde 10 kritik madde daha kabul edildi. Düzenleme, özellikle kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik yüksek para cezaları ve sert yaptırımlar içeriyor.

POLİSİN İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA

Polisin "dur" ikazına rağmen kaçmaya devam eden sürücülere cezalar katlanıyor. 2025 yılında 2 bin 167 TL olan ceza, 200 bin TL'ye çıkıyor. Bunun yanı sıra

  • Ehliyete 60 gün el konulacak
  • Araç 60 gün trafikten men edilecek
EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇEN YANDI

Dur ikazı, üst üste trafik ışığı gibi birçok nedenle ehliyeti geçici olarak alınmış, tedbiren el konulmuş ya da tamamen iptal edilmiş olmasına rağmen direksiyon başına geçenlere cezalar iki kat uygulanacak. Bu sürücülere 200 bin TL ceza verilecek.

Hiç ehliyeti olmadan araç kullananlara 40 bin TL, aracını ehliyetsiz kişiye veren araç sahibine yani plakaya 40 bin TL ceza kesilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ VE UYUŞTURUCUYA KADEMELİ CEZA

Alkollü veya uyarıcı madde tespitinde cezalar ağırlaşıyor. Denetimler teknik cihazlar ve test kitleriyle yapılacak.

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara ceza 25 bin TL, ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncü ve daha fazla ihlalde 150 bin TL idari para cezası uygulanacak.

ISRARLI ARAÇ TAKİBİNE VE SALDIRIYA 3'LÜ CEZA

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Yeniden alabilmeleri için psikoteknik değerlendirme ve uygunluk onayı zorunlu olacak.

KIRMIZI IŞIK İHLAL EDENİN EHLİYETİ GİDECEK

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezalar kademeli olarak katlanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defada ise 15 bin lira para cezası verilecek.

Bu kişilerin sürücü belgeleri geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

İhlal sonucu kazaya sebebiyet verenin ise sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak.

Kırmızı ışığı 3 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 30 gün, 4 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 60 gün, 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 90 gün süreyle geri alınacak.

MAKAS ATANA TERS YÖNDE GİDENE 90 BİN TL

Makas atma, ters yönde araç kullanma, konvoyla yolu tehlikeye sokma gibi davranışlarda 90 bin TL ceza. Bu kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek.

HIZLI GİDENE 30 BİN TL CEZA

Hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde;

6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira para cezası verilecek.

ÖZEL YÜKLERE ZORUNLU İZİN

Ağırlık ve boyut özelliklerine göre özel izin gerektiren taşımalarda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alınması zorunlu hale geliyor. Özel yüklerin taşınmasında trafik zabıtası desteğinin alınması halinde destek verilecek her gün için 16 bin lira hizmet bedeli alınacak ve bu bedel her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girme aşaması bekleniyor. Yeni cezaların uygulanmaya başlaması, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak.