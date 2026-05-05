Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar? SSK, BAĞ-KUR ödemelerinde son durum

Kurban Bayramı yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine dair yeni bir açıklama yaptı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda ödenen tutarda herhangi bir değişiklik olmayacak ve emekliler bu bayramda da 4.000 TL ikramiye alacak.Bu yıl arefe gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, ödemelerin bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. İkramiyelerin hangi tarihlerde yatırılacağına ilişkin detaylı takvim ise emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 18:54