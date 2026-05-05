Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR emeklisine çift ödeme!

Kurban Bayramı yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine dair yeni bir açıklama yaptı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda ödenen tutarda herhangi bir değişiklik olmayacak ve emekliler bu bayramda da 4.000 TL ikramiye alacak.Bu yıl arefe gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, ödemelerin bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. İkramiyelerin hangi tarihlerde yatırılacağına ilişkin detaylı takvim ise emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 14:27
Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak ikramiye ödemesinden faydalanması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara ödemelerin mayıs ayı boyunca kademeli şekilde yatırılması bekleniyor.2026 yılı Kurban Bayramı'na ilişkin ikramiye ödeme takvimi ve detaylarının ise emekliler tarafından yakından izlenmeye devam ettiği görülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" dedi.

"HEM MAAŞ HEM DE İKRAMİYE BİRLİKTE YATABİLİR"

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

SGK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. 2026 yılında Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı. Bayram ikramiyesi ödeme takviminin önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler...

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
