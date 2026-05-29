Trend Galeri Trend Ekonomi KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurban pazarlarında hareketlilik sürerken, satılamayan hayvanlar için kıyasıya pazarlık devam ediyor. Kurban ibadetini yerine getirmeyi son güne bırakanlar kurbanlık fiyatlarında son durumu merak ediyor. Satış alanlarında ortalama yüzde 30 fiyat düşüşleri yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde büyükbaş hayvan fiyatları 175 bin liraya küçükbaş hayvan fiyatları 25 bin liraya kadar indi. Peki Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2026 09:40
KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Türkiye genelindeki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Üreticiler satılamayan hayvanlar için fiyatlarda dikkat çeken indirimler yapmaya başladı. Özellikle küçükbaş hayvanlarda satıcıların elindeki son kurbanlıkları değerlendirmek istemesi nedeniyle pazarlık payı genişlerken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ciddi düşüşler yaşandı.

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

KURBANLIK FİYATLARINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Kurban bayramının birinci gününde büyükbaş hayvanlar 250 binden 400 bin liradan, küçükbaş hayvanlar ise 35 bin liradan kadar alıcı buluyordu. İkinci gün ise kurban pazarlarında büyükbaş hayvanlar 250 bin liradan 175 bin liraya kadar düşerken küçükbaş hayvanlarda da yüzde 30'a yakın fiyat düşüşü yaşandı. Öyle ki küçükbaş hayvan fiyatlar 25 bin liraya kadar düştü.

Hanefi mezhebine göre kurban kesimi için son güne girilirken, kurban pazarlarında indirimin kıyasıya pazarlıkla daha da düşmesi bekleniyor.

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

KURBAN FİYATLARINDA SON DURUM

Bayramın üçüncü günü itibarıyla kurban fiyatları şu şekilde:

Kurbanlık Türü Fiyat Aralığı
Küçükbaş 17.000 – 45.000 TL
Büyükbaş (tam) 130.000 – 400.000 TL
Büyükbaş hisse 30.000 – 55.000 TL
Ankara büyükbaş hisse 30.000 – 50.000 TL
İzmir büyükbaş hisse 30.000 – 50.000 TL

Fiyatlar ortalama olarak alınmıştır, kurban pazarlarında gerçek fiyatlar kurbanın cinsi, kilosu ve satıcısına göre farklılık gösterebilir.

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

KASAP VE KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

Büyükbaş hayvanlarda yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme ücreti: 10.000 - 15.000 TL

Küçükbaş hayvanlarda kesim ücreti: 1500- 2.500 TL

Büyükbaş detaylı parçalama (Etin detaylı şekilde parçalanması, kemikten ayrılması ve paketleme gibi işlemler) ücreti: 15.000 - 20.000 TL

Küçükbaş detaylı parçalama ücreti: 2.000 – 4.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

ELDE KALAN HAYVANI ESK ALACAK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, satılmayan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını duyurdu. Yumaklı, "Üreticilerimiz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kurumumuza başvurabilecek. TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, kurumumuzun 'Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı' doğrultusunda hayvanlar satın alınacak." dedi.

KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

ESK FİYATLARI NE KADAR?

ESK'nin bu yıl için büyükbaş kurbanlık alım fiyatları karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira ve inekte 470 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş alım fiyatları ise kilogram başına kuyruklu olarak kuzuda 480 lira, tokluda 410 lira, koyunda 400 lira, oğlakta 270 lira, çepiçte 250 lira ve keçide 200 lira oldu.

Kuyruksuz olarak da kuzuda alım fiyatı kilogram başına 600 lira, tokluda 550 lira ve koyunda 490 lira olarak tespit edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KURBAN