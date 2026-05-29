KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurban pazarlarında hareketlilik sürerken, satılamayan hayvanlar için kıyasıya pazarlık devam ediyor. Kurban ibadetini yerine getirmeyi son güne bırakanlar kurbanlık fiyatlarında son durumu merak ediyor. Satış alanlarında ortalama yüzde 30 fiyat düşüşleri yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde büyükbaş hayvan fiyatları 175 bin liraya küçükbaş hayvan fiyatları 25 bin liraya kadar indi. Peki Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...
KURBAN FİYATLARINDA SON DURUM
Bayramın üçüncü günü itibarıyla kurban fiyatları şu şekilde:
|Kurbanlık Türü
|Fiyat Aralığı
|Küçükbaş
|17.000 – 45.000 TL
|Büyükbaş (tam)
|130.000 – 400.000 TL
|Büyükbaş hisse
|30.000 – 55.000 TL
|Ankara büyükbaş hisse
|30.000 – 50.000 TL
|İzmir büyükbaş hisse
|30.000 – 50.000 TL
Fiyatlar ortalama olarak alınmıştır, kurban pazarlarında gerçek fiyatlar kurbanın cinsi, kilosu ve satıcısına göre farklılık gösterebilir.