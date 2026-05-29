KURBAN FİYATLARI 2026! Kurbanlıkta son gün indirimi! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum

KURBANLIK FİYATLARINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Kurban bayramının birinci gününde büyükbaş hayvanlar 250 binden 400 bin liradan, küçükbaş hayvanlar ise 35 bin liradan kadar alıcı buluyordu. İkinci gün ise kurban pazarlarında büyükbaş hayvanlar 250 bin liradan 175 bin liraya kadar düşerken küçükbaş hayvanlarda da yüzde 30'a yakın fiyat düşüşü yaşandı. Öyle ki küçükbaş hayvan fiyatlar 25 bin liraya kadar düştü.

Hanefi mezhebine göre kurban kesimi için son güne girilirken, kurban pazarlarında indirimin kıyasıya pazarlıkla daha da düşmesi bekleniyor.