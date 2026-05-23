KURBAN FİYATLARINDA SON DURUM! Kurban keserken 30 bin TL’den olmayın! İşte il il kurban fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bir yandan kurbanlık hayvan telaşı sürerken, diğer yandan kesim için hazırlıklar yapılıyor. Belediyeler kesim için özel alanlar oluştururken, sokak, park ve bahçelerde istenmeyen görüntülerin oluşmaması için 30 bin TL'ye varan cezalar uygulanıyor. Peki kurban keserken nelere dikkat etmeli? Hangi cezalar uygulanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...
HİSSE BEDELİ KAÇ TL?
Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.
|Kurbanlık Türü
|Fiyat Aralığı
|Küçükbaş kurbanlık
|18.000 TL – 45.000 TL
|Büyükbaş kurbanlık
|140.000 TL – 400.000 TL
|Büyükbaş hisse (7/1)
|25.000 TL – 55.000 TL
Fiyatlar; hayvanın ırkı, kilosu, besi durumu ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.