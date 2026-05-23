KURBAN FİYATLARINDA SON DURUM! Kurban keserken 30 bin TL’den olmayın! İşte il il kurban fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bir yandan kurbanlık hayvan telaşı sürerken, diğer yandan kesim için hazırlıklar yapılıyor. Belediyeler kesim için özel alanlar oluştururken, sokak, park ve bahçelerde istenmeyen görüntülerin oluşmaması için 30 bin TL'ye varan cezalar uygulanıyor. Peki kurban keserken nelere dikkat etmeli? Hangi cezalar uygulanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:56
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelinde hazırlıklar sürüyor. Hayvan pazarlarında üreticiler ile vatandaşlar arasında kıyasıya pazarlıklar sürerken, kesim için de hazırlıklar devam ediyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı.

DENETİMLER YAPILACAK CEZALAR UYGULANACAK

Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

8 BİN TL'DEN 840 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8 bin 687 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 839 bin 122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20 bin 842 lira idari para cezası verilecek.

HAYVANA EZİYET EDENE 13 BİN 333 LİRA CEZA

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13 bin 333 lira idari para cezası kesilecek.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4 bin 344 lira, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18 bin 243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara; İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.

KURBANLIK FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram üzerinden ya da hayvanın kurbanlık vasfına göre belirleniyor. Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor. Kuzu fiyatları ise 15.000 TL'den başlayıp kilosuna göre 30.000 TL'ye kadar yükseliyor.

KASAP VE KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

Kasap ve kesim hizmetlerine yönelik fiyatlar netleşmeye başladı.

Büyükbaş hayvanlarda yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme ücreti: 10.000 - 15.000 TL

Küçükbaş hayvanlarda kesim ücreti: 1500- 2.500 TL

Büyükbaş detaylı parçalama (Etin detaylı şekilde parçalanması, kemikten ayrılması ve paketleme gibi işlemler) ücreti: 15.000 - 20.000 TL

Küçükbaş detaylı parçalama ücreti: 2.000 – 4.000 TL

HİSSE BEDELİ KAÇ TL?

Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.

Kurbanlık Türü Fiyat Aralığı
Küçükbaş kurbanlık 18.000 TL – 45.000 TL
Büyükbaş kurbanlık 140.000 TL – 400.000 TL
Büyükbaş hisse (7/1) 25.000 TL – 55.000 TL

Fiyatlar; hayvanın ırkı, kilosu, besi durumu ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Büyükbaş kurban fiyatları:

Tosun

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 510 TL

Fiyat aralığı:
140.000 TL – 400.000 TL

Dana

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 500 TL

Fiyat aralığı:
120.000 TL – 350.000 TL

Düve / İnek

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 475 TL

Fiyat aralığı:
100.000 TL – 280.000 TL

Küçükbaş kurban fiyatları:

Koç

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 450 TL

Fiyat aralığı:
25.000 TL – 45.000 TL

Koyun

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 350 TL

Fiyat aralığı:
18.000 TL – 35.000 TL

Keçi

Canlı kilo fiyatı: 350 – 420 TL

Fiyat aralığı:
20.000 TL – 38.000 TL

Kuzu

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 380 – 450 TL

Fiyat aralığı:
15.000 TL – 30.000 TL

VEKALETLE KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyenler için kurumlar fiyatlarını belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban kesim bedeli şu şekilde:

Yurt içinde: 18.000 TL
Yurt dışında: 7.000 TL

Şehir şehir kurbanlık fiyatları:

İstanbul

Büyükbaş: 140.000 TL – 400.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 55.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 110.000 TL – 350.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 40.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 28.000 TL – 50.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 140.000 TL – 330.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 50.000 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Büyükbaş: 100.000 TL – 280.000 TL

Küçükbaş: 15.000 TL – 35.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 25.000 TL – 45.000 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör