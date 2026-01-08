Kuyumcuda nakit devrine 30 bin TL sınırı: İslam Memiş altın alımlarını detaylarıyla açıkladı

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

Sonuçta üretimden tüketime kadar bütün basılmış olan altınların takibi olacak. Yine rafinelerin üretmiş olduğu bandrollü paketli altınlar var. Bunlara da bir takip sistemi koyulacak ve Türkiye'deki altın trafiği daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yastık altında ne kadar var, piyasada ne kadar var, hangi dönemlerde altın hareketliliği yaşanıyor, kayıt dışı ekonomi önüne nasıl geçebiliriz gibi birçok süreç planlanıyor ve dolayısıyla 30 bin TL'ye kadar nakit parayla altın almada vatandaşların bir sorunu yok.