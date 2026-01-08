Trend Galeri Trend Ekonomi Kuyumcuda nakit devrine 30 bin TL sınırı: İslam Memiş altın alımlarını detaylarıyla açıkladı

Kuyumcuda nakit devrine 30 bin TL sınırı: İslam Memiş altın alımlarını detaylarıyla açıkladı

Altın alımlarında 30 bin TL üzerinde yapılan alışverişlerde nakit kullanılmayacağına dair açıklamalar gündeme geldi. Yükselen altın fiyatları ile alımların da arttığı günlerde yatırımcı konunun detaylarını merak etmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ise KMTS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kararın sektör ve vatandaşlar açısından olumlu olduğunu ifade ederek kritik detayları anlattı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
AA
Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:53
Kuyumcularda nakit alışverişlerinin kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, vergi güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla düzenlenmesi altın alıp satan binlerce kişinin gündemine geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, KMTS'nin işleyişine ilişkin açıklama yaptı. Uygulama ile saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliği önlemek, rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirilmesi amaçlanıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konunun detaylarını açıkladı.

KMTS SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) işleyişine ilişkin yaptığı açıklamaya göre; sistem şu şekilde işleyecek:

  • KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.
  • 10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.
  • Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.
30 BİN TL ÜZERİNE NAKİT YOK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.

Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken, bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

İSLAM MEMİŞ ALTIN ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İslam Memiş, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Sistem şu... Mesela 30 bin TL'ye kadar bir kuyumcudan fiziki paranızla altın alabileceksiniz ama 30 bin TL üzerinde de banka aracılığıyla alışveriş yapacaksınız. Zaten bu uygulama 2025 yılında vardı. Yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.

LAZERLİ İŞARET

Memiş, "Önemli olan konu şu. Artık Darpane Genel Müdürlüğü'nün altın takip sistemi var. Yani kıymetli madenler takip sistemi var. Bu takip sistemi Darpane Genel Müdürlüğünün üretmiş olduğu Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi sarrafiye grubu ürünlere lazerle bir işaret konulacak. Bu rakam da olabilir, farklı bir şey de, QR kod da olabilir" açıklamasında bulundu.

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

Sonuçta üretimden tüketime kadar bütün basılmış olan altınların takibi olacak. Yine rafinelerin üretmiş olduğu bandrollü paketli altınlar var. Bunlara da bir takip sistemi koyulacak ve Türkiye'deki altın trafiği daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yastık altında ne kadar var, piyasada ne kadar var, hangi dönemlerde altın hareketliliği yaşanıyor, kayıt dışı ekonomi önüne nasıl geçebiliriz gibi birçok süreç planlanıyor ve dolayısıyla 30 bin TL'ye kadar nakit parayla altın almada vatandaşların bir sorunu yok.

Vatandaşlar bugün çeyrek altın, yarım altın, 1 gram altın hatta 4 gram altına kadar fiziki parayla alabiliyorlar. Ama 30 bin TL'nin üzerinde yine bankadan, havale yoluyla, IBAN'dan veya kredi kartıyla alımlarını yapabiliyorlar. Sadece 14 ayar, 18 ayar, 8 ayar, küpe, yüzü, kolye gibi işçilikli altınlar var. Bunlar da kapsam dışı. Bunları bağlamıyor. O yüzden vatandaşlarımız bu bilgi kirliliğine karşı kararlarını vermesi lazım.

"SEKTÖR VE ALTIN YATIRIMCISI İÇİN OLUMLU BİR SÜREÇ"

Bu karar tabii ki hem sektör açısından olumlu bir şey hem vatandaşlar açısından olumlu bir şey. Yani örnek verelim 100 gram, 200 gram, 1 kiloya kadar altın alacaksınız. Böyle torbayla çuvalla altın taşımanıza gerek yok. Artık modern bir teknoloji var. Tek tuşla bunu halledebiliyorsunuz. Elinizde de bir belgeniz var. Bu resmi bir şey ve faturanız var. Bu da iyi bir şey.

Esnaflara baktığımız zaman da IBAN yoluyla transferler gerçekleşince onların da para taşıma yükü ortadan kalkıyor. Her şey resmi olmuş oluyor ve dolayısıyla hem sektör açısından olumlu hem de altın yatırımcısı için olumlu bir süreçten geçiyoruz. Zaten kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Yani bundan sonra dünya en geç 2030 yılına kadar zaten kağıt paraları kullanmayacak.

Her şey dijital ortamda gerçekleşiyor ve kağıt paraların dolaşımı her geçen yıl azalmaya devam edecek. Modern teknoloji kullanan sistemde bütün değerli metaller grubunu artık kontrol altına alarak daha modern bir teknolojik sistem kurulmuş olacak.