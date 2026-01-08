Kuyumcuda nakit devrine 30 bin TL sınırı: İslam Memiş altın alımlarını detaylarıyla açıkladı
Altın alımlarında 30 bin TL üzerinde yapılan alışverişlerde nakit kullanılmayacağına dair açıklamalar gündeme geldi. Yükselen altın fiyatları ile alımların da arttığı günlerde yatırımcı konunun detaylarını merak etmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ise KMTS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kararın sektör ve vatandaşlar açısından olumlu olduğunu ifade ederek kritik detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:53