Trend Galeri Trend Ekonomi Londra’da bakır 3 haftanın zirvesinde! Ateşkes baz metalleri destekledi

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, artan küresel risk iştahıyla birlikte Londra Metal Borsası'nda bakır başta olmak üzere baz metallerde güçlü yükselişi beraberinde getirdi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2026 09:42
ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, baz metal piyasalarında hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

BAKIR FİYATLARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatları yüzde 2,9'a kadar yükselerek ton başına 12.680 dolara ulaştı. Böylece bakır, son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk iştahı, yatırımcıların metallerde yeniden pozisyon almasına neden oldu.

ALÜMİNYUM VE DİĞER METALLERDE ARTIŞ

Küresel iyimserliğin etkisiyle alüminyum fiyatları da yüzde 0,73 yükselerek 3.501,50 dolara çıktı. Diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti; çinko yüzde 1,3, kurşun yüzde 0,77, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 5,17 oranında değer kazandı.

ATEŞKESİN PİYASALARA ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji altyapısına yönelik planlanan saldırı için verdiği sürenin dolmasına saatler kala ateşkes sağlanması, piyasalarda önemli bir kırılma yarattı.

Bu gelişme petrol fiyatlarında son yılların en sert düşüşlerinden birine yol açarken, hisse senetlerinde yükseliş ve emtia talebinde artış beklentisini güçlendirdi.

"GEÇİCİ" UYARISI

Analistler, ateşkesin kalıcı olmadığına dikkat çekiyor. Shuohe Asset Management bünyesinden Gao Yin, piyasalarda yeniden pozisyonlanma görülse de yılın başındaki likidite destekli güçlü rallinin tekrarının zor olabileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KRİTİK ROLÜ

Alüminyum piyasası açısından Hürmüz Boğazı'nın açık kalması büyük önem taşıyor. Orta Doğu'nun küresel üretimde yaklaşık yüzde 10 paya sahip olması nedeniyle, boğazın kapanması ve İran'ın Bahreyn ile BAE'deki tesislere yönelik saldırıları arz zincirinde ciddi aksamalara yol açmıştı.