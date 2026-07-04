Maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz emekli-memur 14 günlük maaş farkı ödeme tarihleri sorgulanıyor

SSK (4A) VE BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum memur emeklilerinden farklı ilerliyor. Bu gruptaki hak sahipleri maaşlarını doğrudan zamlı ve tek seferde alacakları için teknik olarak ayrıca bir "14 günlük fark" ödemesi beklemeyecekler. SSK (4A) emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yine tahsis numarası sırasıyla 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğrudan zam yansıtılmış yeni aylıklarına kavuşacaklar.