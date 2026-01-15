Trend Galeri Trend Ekonomi Manuel vites tutkunlarını da cezbedecek! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır (0) otomatik araçları

Manuel yerine otomatik vitesli araçlar, trafikte, uzun yolda rahat ve konforlu kullanış imkanı ile araç alacakların ilk tercihi haline geldi. Yeni yılla birlikte güncellenen en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesi otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Otomobil piyasasında manuel vitese olan talep her geçen gün hızla düşerken otomatik vitesli araçlar satışlarda liderliğe oynuyor. İşte 2026 yılında alınabilecek en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobiller...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 17:04
Yeni yılda ÖTV ve MTV'de yapılan güncellemenin ardından araç alacaklar 'en ucuz sıfır otomobilleri' merakla araştırmaya devam ediyor. Manuel vitese kıyasla kullanım ve konfor avantajı sağlayan otomatik vitesli araçlara talep giderek artıyor.

Otomatik vitesli otomobiller, manuel seçeneklere göre bir miktar daha yüksek fiyat etiketine sahip olsa da, sundukları kullanım rahatlığı ve konfor bu fiyat farkını kullanıcılar gözünde avantajlı hale getiriyor.

Türkiye'deki güncel piyasa koşullarında en ulaşılabilir otomatik vitesli model 1 milyon 240 bin lira ile Dacia Sandero olurken, listenin üst sıralarında 3 milyon 550 bin lirayı aşan seçenekler de yer alıyor.

İşte en uygun fiyatlı 2026 model otomatik vitesli otomobiller ve detaylı fiyat listesi...

Dacia Sandero Essential TCe 100 – ~1.240.000 TL

KIA Picanto Feel (otomatik versiyon) – ~1.290.000 TL

Citroen e-C3 Plus (otomatik) – ~1.420.000 TL

Hyundai Inster Dynamic (otomatik) – ~1.453.000 TL

Fiat Grande Panda (otomatik) – ~1.499.900 TL

BYD ATTO 2 Boost (otomatik) – ~1.575.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI DSG – ~1.599.000 TL

Renault Clio Evolution X-Tronic – ~1.625.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus (Multidrive S) – ~1.650.000 TL

Skoda Fabia Premium DSG – ~1.733.700 TL

Ford Puma Titanium (otomatik) – ~1.787.000 TL

Suzuki Vitara (otomatik) – ~1.999.000 TL

Togg T10X V1 (otomatik) – ~1.870.000 TL