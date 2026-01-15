Trend
Manuel vites tutkunlarını da cezbedecek! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır (0) otomatik araçları
Manuel yerine otomatik vitesli araçlar, trafikte, uzun yolda rahat ve konforlu kullanış imkanı ile araç alacakların ilk tercihi haline geldi. Yeni yılla birlikte güncellenen en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesi otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Otomobil piyasasında manuel vitese olan talep her geçen gün hızla düşerken otomatik vitesli araçlar satışlarda liderliğe oynuyor. İşte 2026 yılında alınabilecek en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobiller...
Giriş Tarihi: 15.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 17:04