Market raflarında milyonları ilgilendiren değişiklik! Gıda etiketlerinde "P" veya "L" harfi zorunlu oldu

'P' VE 'L' HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
Gıda etiketlerinde zorunlu hale getirilen "P" ve "L" harfleri, ürünün hangi üretim partisine (lotuna) ait olduğunu gösteren işaretler. Bu harfler, gıdanın üretildiği parti grubunun kolayca tanımlanmasını sağlıyor.
P harfi 'parti' anlamına, L harfi ise İngilizce "Lot" (üretim partisi) anlamına geliyor. Bu harflerin ardından gelen numara veya kod, ürünün hangi üretim partisinde üretildiğini gösteriyor.
Bir gıda ürününün etiketinde şu şekilde görülebilir:
P: 240306A
L: 20260311-02