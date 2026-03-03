MART KİRA ARTIŞ ORANI 2026 | Ev sahibi ne kadar zam yapacak? İşte kiracılar için örnek hesaplama…

TÜİK tarafından Şubat 2026'ya ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar açısından yeni kira artış oranı netlik kazandı. Özellikle Mart ayında sözleşmelerini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri ve kiracılarını ilgilendiren azami oran TÜİK verileriyle bir kez daha güncellendi.

12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden hesaplanan Mart 2026 kira artışı oranı, TÜİK verilerinin ardından belli oldu. Böylece hem konut hem de ticari taşınmaz kiralarında yasal üst sınır yeniden belirlendi. İşte örnek hesaplama...