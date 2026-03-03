Trend Galeri Trend Ekonomi MART KİRA ARTIŞ ORANI 2026 | Ev sahibi ne kadar zam yapacak? İşte kiracılar için örnek hesaplama…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE rakamları ile milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Mart kira artış oranı da belli oldu. İşte Mart ayında kira sözleşmelerini yenilecek ev sahibi ve kiracılar için örnek kira zammı hesaplama…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
03.03.2026
TÜİK tarafından Şubat 2026'ya ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar açısından yeni kira artış oranı netlik kazandı. Özellikle Mart ayında sözleşmelerini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri ve kiracılarını ilgilendiren azami oran TÜİK verileriyle bir kez daha güncellendi.

12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden hesaplanan Mart 2026 kira artışı oranı, TÜİK verilerinin ardından belli oldu. Böylece hem konut hem de ticari taşınmaz kiralarında yasal üst sınır yeniden belirlendi. İşte örnek hesaplama...

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2026 BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Şubat TÜFE verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 31,53 arttı, aylık ise yüzde 2,96 yükseldi. 12 aylık enflasyon ise yüzde 33,39 oldu.

MART KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Kira zamlarının hesaplanmasında 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınıyor. 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden yapılan hesaplamaya göre kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Mart ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için azami zam oranı yüzde 33,39 olacak.

İŞTE ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 6.678 TL
Yeni kira: 26.678 TL

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 8.347,50 TL
Yeni kira: 33.347,50 TL

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 10.017 TL
Yeni kira: 40.017 TL

Mevcut kira bedeli: 35.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 11.686,50 TL
Yeni kira: 46.686,50 TL

Mevcut kira bedeli: 40.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 13.356 TL
Yeni kira: 53.356 TL

Mevcut kira bedeli: 45.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 15.025,50 TL
Yeni kira: 60.025,50 TL

Mevcut kira bedeli: 50.000 TL
Kira zam oranı: %33,39
Zamlı bedeli: 16.695 TL
Yeni kira: 66.695 TL