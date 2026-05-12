Memleketinizde ne kadar altın var? İşte en çok altını olan şehirler

Dalgalı bir seyir izleyen altın yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Öyle ki bankalardaki altın hesapları ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Bankalardaki altın hesapları üzerinden yapılan son değerlendirme, Türkiye'de memleket memleket altın birikimini de ortaya koydu. Peki hangi şehirde ne kadar altın var? İşte şehir şehir, memleket memleket altın miktarı...
Listenin son sıralarında ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller dikkat çekiyor. Ardahan, yaklaşık 1,8 milyon TL ile en az altın mevduatına sahip il olurken, onu hemen üzerinde Hakkari ve Kilis takip etti. Bu illerdeki toplam altın varlığı, büyükşehirlere kıyasla oldukça sınırlı bir seviyede kaldı.
2026'nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle:
|Sıra
|İl
|Altın Mevduatı (TL)
|1
|İstanbul
|1 trilyon 467,23 milyar
|2
|Ankara
|475,38 milyar
|3
|İzmir
|245,70 milyar
|4
|Antalya
|143,30 milyar
|5
|Bursa
|128,89 milyar
|6
|Kocaeli
|96,68 milyar
|7
|Konya
|79,181 milyar
|8
|Adana
|68,36 milyar
|9
|Mersin
|66,20 milyar
|10
|Muğla
|65,31 milyar