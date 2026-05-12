Memleketinizde ne kadar altın var? İşte en çok altını olan şehirler

Dalgalı bir seyir izleyen altın yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Öyle ki bankalardaki altın hesapları ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Bankalardaki altın hesapları üzerinden yapılan son değerlendirme, Türkiye'de memleket memleket altın birikimini de ortaya koydu. Peki hangi şehirde ne kadar altın var? İşte şehir şehir, memleket memleket altın miktarı...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 17:23
Yaşanan sert düşüşe rağmen yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 15'ten fazla kazandıran altın güvenilir liman olma özelliğini koruyor. BDDK verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL'ye çıktı.

Geçen yıl sonunda 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026'da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylelikle miktar olarak en yüksek seviye görüldü.

İstanbul Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Türkiye'nin finans başkenti İstanbul, 1,46 milyar TL'yi aşan toplam altın mevduatı ile açık ara lider konumda bulundu. İstanbul'u sırasıyla başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir takip ederken, bu üç büyükşehir, Türkiye'deki toplam altın varlığının çok büyük bir kısmını elinde tutarak listenin en başında yer aldı.

Listenin son sıralarında ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller dikkat çekiyor. Ardahan, yaklaşık 1,8 milyon TL ile en az altın mevduatına sahip il olurken, onu hemen üzerinde Hakkari ve Kilis takip etti. Bu illerdeki toplam altın varlığı, büyükşehirlere kıyasla oldukça sınırlı bir seviyede kaldı.

2026'nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle:

Sıra İl Altın Mevduatı (TL)
1 İstanbul 1 trilyon 467,23 milyar
2 Ankara 475,38 milyar
3 İzmir 245,70 milyar
4 Antalya 143,30 milyar
5 Bursa 128,89 milyar
6 Kocaeli 96,68 milyar
7 Konya 79,181 milyar
8 Adana 68,36 milyar
9 Mersin 66,20 milyar
10 Muğla 65,31 milyar
Peki memleketinizde ne kadar altın var? İşte şehir şehir altın miktarları...

1 ARDAHAN: 1,84 milyon TL

2 HAKKARİ: 1,91 milyon TL

3 KİLİS: 1,97 milyon TL

4 BAYBURT: 2,04 milyon TL

5 TUNCELİ: 2,66 milyon TL

6 ŞIRNAK: 3,04 milyon TL

7 SİİRT: 3,25 milyon TL

8 IĞDIR: 3,38 milyon TL

9 MUŞ: 3,50 milyon TL

10 BİTLİS: 4,12 milyon TL

11 AĞRI: 4,21 milyon TL

12 GÜMÜŞHANE: 4,44 milyon TL

13 KARS: 5,64 milyon TL

14 SİNOP: 6,58 milyon TL

15 BARTIN: 7,06 milyon TL

16 BİNGÖL: 7,24 milyon TL

17 ARTVİN: 7,40 milyon TL

18 KIRŞEHİR: 7,47 milyon TL

19 MARDİN: 7,83 milyon TL

20 BİLECİK: 8,08 milyon TL