Trend Ekonomi MEMMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 | Memurlara en az 68 bin TL! Polis, öğretmen ve doktor için yeni maaş tablosu

Kamuda çalışan yaklaşık 6.5 milyonmemur ve memur emeklisi için yeni zam maratonu başladı geri sayım başladı. TÜİK enflasyon verileriyle 3 aylık zam oranı netleşirken masadaki zam oranları da belli oluyor. Tahminlere göre Temmuz ayında en düşük memur maaşının 68 bin TL seviyesini aşması bekleniyor. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte milyonlar için yeni hesaplama...

Giriş Tarihi: 10.04.2026 07:53
2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zamma odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 3. enflasyon verisi ile yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin alacağı zam için hesaplamalar başladı.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek. TÜİK tarafından yüzde 1,94 olarak açıklanan Mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Enflasyon gelecek aylarda yüzde 0.87'nin üzerinde gerçekleşmesi halinde kamu çalışanları için enflasyon farkı oluşacak. Bu oran toplu sözleşme zammına ilave edilecek.

FARK OLUŞMAZSA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zamma göre halen 61.890 lira olan en düşük memur maaşı en az 66.183 liraya, memur emeklileri maaşı ise en az 29.692 liraya yükselecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM İÇİN İPUCU

Merkez Bankası tarafından yayımlanan son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler, nisan ayında enflasyonun yüzde 2,11, mayıs ayında ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahminler doğrultusunda yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyonun yüzde 14,05'e ulaşacağı öngörülüyor.

Bu durumda Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak. Enflasyon yüzde 16'ya ulaşırsa, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 4,5'a ulaşacak. Toplam zam oranı ise 11,82 olacak.

MEMURA EN AZ 68 BİN TL

Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak.

Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde ise en düşük memur maaşı 68 bin 611 liraya, yüzde 11.82'yi bulursa 69 bin 205 liraya çıkacak.

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise zam oranının yüzde 10.86 olması halinde 30 bin 788 liraya, yüzde 11.82 çıkması durumunda ise 69 bin 205 liraya yükselecek.

Ocak ayında 27 bin 772 TL'ye çıkan en düşük memur emeklisi aylığı da artıştan payını alacak. Zam oranının yüzde 10,86 olması durumunda bu rakam 30 bin 788 TL'ye yükselirken, yüzde 11,82'lik artışta ise yaklaşık 31 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.02 zamlı: 103.842,28
% 10.86 zamlı: 104.634,10
% 11.82 zamlı: 105.540,19

Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.02 zamlı: 70.850,58
% 10.86 zamlı: 71.390,51
% 11.82 zamlı: 72.008,73

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.02 zamlı: 89.359,14
% 10.86 zamlı: 90.039,38
% 11.82 zamlı: 90.819,09

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.02 zamlı: 80.717,47
% 10.86 zamlı: 81.335,76
% 11.82 zamlı: 82.040,10

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.02 zamlı: 99.642,91
% 10.86 zamlı: 100.403,68
% 11.82 zamlı: 101.273,14

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.02 zamlı: 98.153,24
% 10.86 zamlı: 98.902,64
% 11.82 zamlı: 99.759,09

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.02 zamlı: 89.795,03
% 10.86 zamlı: 90.480,61
% 11.82 zamlı: 91.264,13

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 10.02 zamlı: 84.334,61
% 10.86 zamlı: 84.977,52
% 11.82 zamlı: 85.713,38

Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.02 zamlı: 99.018,00
% 10.86 zamlı: 99.774,00
% 11.82 zamlı: 100.638,00

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.02 zamlı: 165.499,68
% 10.86 zamlı: 166.762,26
% 11.82 zamlı: 168.206,35

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.02 zamlı: 82.262,95
% 10.86 zamlı: 82.890,02
% 11.82 zamlı: 83.607,81

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.02 zamlı: 148.624,92
% 10.86 zamlı: 149.759,67
% 11.82 zamlı: 151.056,52

İşte meslek meslek memur maaşı tablosu: