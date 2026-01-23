MEMUR EMEKLİLERİ 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ALACAK! 2026 Ocak 4C zam farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Ocak ayının başında maaşlarını zam uygulanmadan alan memur emeklileri (4/C) için zam farkı ödemeleri gündemin ön sıralarında yer alıyor. Yüzde 18,60 oranındaki artıştan doğan maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu ödemelerin ne zaman hesaplara aktarılacağı belli oldu. 2026 memur emeklisi maaş farklarının ödeme süreci, alınacak tutarlar ve e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar yakından takip ediliyor.