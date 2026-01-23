MEMUR EMEKLİLERİ 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ALACAK! 2026 Ocak 4C zam farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında peşin alıyor. 2026 Ocak başında yapılan ödemeler, zam oranları netleşmeden eski katsayılarla yatırıldığı için fark oluştu. %11 toplu sözleşme zammı ve %6,85 enflasyon farkı ile toplam %18,60 artıştan doğan farkların bu ay içinde toplu şekilde ödenmesi bekleniyor. SGK'nın açıkladığı takvime göre, ödeme günlerine bağlı olarak 1, 2 ya da 3 aylık farklar emeklilerin hesaplarına aktarılacak.