Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR EMEKLİLERİ 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ALACAK! 2026 Ocak 4C zam farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Ocak ayının başında maaşlarını zam uygulanmadan alan memur emeklileri (4/C) için zam farkı ödemeleri gündemin ön sıralarında yer alıyor. Yüzde 18,60 oranındaki artıştan doğan maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu ödemelerin ne zaman hesaplara aktarılacağı belli oldu. 2026 memur emeklisi maaş farklarının ödeme süreci, alınacak tutarlar ve e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:07
Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında peşin alıyor. 2026 Ocak başında yapılan ödemeler, zam oranları netleşmeden eski katsayılarla yatırıldığı için fark oluştu. %11 toplu sözleşme zammı ve %6,85 enflasyon farkı ile toplam %18,60 artıştan doğan farkların bu ay içinde toplu şekilde ödenmesi bekleniyor. SGK'nın açıkladığı takvime göre, ödeme günlerine bağlı olarak 1, 2 ya da 3 aylık farklar emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI HESAPLARDA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının hesaplarına geçeceğini açıkladı.

KİM NE KADAR ALACAK?
Görev Fark Miktarı (TL)
Müsteşar 16.332,41
Genel müdür 14.570,16
Memur (lisans) 6.150,12
Öğretmen 7.323,17
Kaymakam 9.911,04
Başkomiser 7.484,88
Polis memuru 7.376,54
Hemşire (Lisans) 7.323,17
Mühendis 7.323,17
İmam-hatip 7.323,17
En düşük aylık 5.099,71
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI SORGULAMA (E-DEVLET)

Maaş farkınızın yatıp yatmadığını veya ne kadar ödeme alacağınızı e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına "4C Emekli Aylık Bilgisi" yazın.

Açılan ekranda maaş artışınızı kontrol edebilirsiniz.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü genellikle aşağıdaki gibidir. Aylık veya 3 aylık maaş alımlarında ödeme takvimi değişiklik gösterebilir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.