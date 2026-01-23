Trend Galeri Trend Ekonomi Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler 2026 Ocak maaş farkı ödemelerinde!

Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler 2026 Ocak maaş farkı ödemelerinde!

Ocak ayı başında maaşlarını henüz zam oranları belli olmadan "zamsız" olarak alan memur emeklileri (4/C) için beklenen haber zam farkları. Toplamda %18,60 oranındaki artıştan kaynaklanan maaş farklarının yatırılacağı tarih için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, emekli sandığı mensuplarına yapılacak fark ödemeleri Ocak ayı bitmeden hesaplara geçecek. Peki, 2026 memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak, kim, ne kadar fark alacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve unvan unvan fark hesabı.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:07
Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında "peşin" olarak almaktadır. 2026 Ocak ayı başında yapılan ödemeler, enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları henüz kesinleşmediği için eski katsayılar üzerinden yatırılmıştı. %11 toplu sözleşme zammı ve %6,85 enflasyon farkı ile oluşan toplam %18,60'lık artışın farkları da bu ay içinde defaten ödenecek. SGK'nın yayımlayacağı takvimle birlikte, ödeme günlerine göre 1, 2 veya 3 aylık farklar hesaplara aktarılacak.

2026 OCAK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

KİM NE KADAR ALACAK?
Görev Fark Miktarı (TL)
Müsteşar 16.332,41
Genel müdür 14.570,16
Memur (lisans) 6.150,12
Öğretmen 7.323,17
Kaymakam 9.911,04
Başkomiser 7.484,88
Polis memuru 7.376,54
Hemşire (Lisans) 7.323,17
Mühendis 7.323,17
İmam-hatip 7.323,17
En düşük aylık 5.099,71
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI SORGULAMA (E-DEVLET)

Maaş farkınızın yatıp yatmadığını veya ne kadar ödeme alacağınızı e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına "4C Emekli Aylık Bilgisi" yazın.

Açılan ekranda maaş artışınızı kontrol edebilirsiniz.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü genellikle aşağıdaki gibidir. Aylık veya 3 aylık maaş alımlarında ödeme takvimi değişiklik gösterebilir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.