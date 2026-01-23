Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler 2026 Ocak maaş farkı ödemelerinde!

Ocak ayı başında maaşlarını henüz zam oranları belli olmadan "zamsız" olarak alan memur emeklileri (4/C) için beklenen haber zam farkları. Toplamda %18,60 oranındaki artıştan kaynaklanan maaş farklarının yatırılacağı tarih için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, emekli sandığı mensuplarına yapılacak fark ödemeleri Ocak ayı bitmeden hesaplara geçecek. Peki, 2026 memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak, kim, ne kadar fark alacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve unvan unvan fark hesabı.