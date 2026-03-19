Memur emeklisine 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? Emekli, dul yetim maaşı yattı mı?

Ramazan Bayramı öncesinde SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye ve maaş ödemeleri sona erdi. 14 Mart'ta başlayan süreçte ilk olarak SSK'lıların ödemeleri yapılırken sonraki günler Bağkur'lular ile dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri hesaplara geçti. Memur emeklilerinin ikramiye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C statüsündeki emeklilerin ödeme tarihleri…

Giriş Tarihi: 19.03.2026 06:28
SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar için ödemeler tamamlandı. Bayram öncesinde milyonlar hem maaş hem de ikramiye ödemelerini aldılar. Memura ikramiye ödemesi ne zaman yatacak?

SSK BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

SSK emeklisi olup tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 ve 20 olanlar ödemelerini 14 Mart Cumartesi günü aldılar. 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart Pazar günü; 24, 25 ve 26 olanlar 16 Mart Pazartesi günü aldı. SSK emeklilerine hem maaş hem de ikramiye olmak üzere en az toplamda 24 bin TL yatırıldı.

Tahsis numarasının son rakamı 25 ve 26 olan Bağkur'lulara 17 Mart'ta hem maaşlarını hem de bayram ikramiyeleri ödendi. 18 Mart'ta tahsis numarasının son rakamı 27 ve 28 olanlar hem maaş hem de ikramiyelerini aldı.

MEMUR EMEKLİSİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 19 Mart Perşembe günü (arife günü) ödenecek. Memur emeklileri mart aylıklarını bu ayın başında aldıkları için sadece ikramiye ödemesi alacak. Nisan aylıklarını da önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılacak.

DUL VE YETİMLER NE ZAMAN İKRAMİYELERİNİ ALACAK?

Vefat eden kişi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) hangi statüden emekliyse, dul ve yetimler de aynı ödeme takvimine göre ikramiyelerini alıyor.

Bu kapsamada; SSK'ya bağlı olan dul ve yetimlere hem maaşları hem de ikramiyeleri yatırıldı. Bağ-Kur'a bağlı olanlara ödemeler bugün de devam edecek. Emekli sandığı mensuplarına ise ödemeler arife günü yapılacak.