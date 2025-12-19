MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 | Yüzde 6’lık enflasyon farkı cepte! İşte meslek meslek ayrıntılı hesaplama

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam maratonu devam ediyor. Yeni yılda yapılacak zam için geri sayım sürerken yapılan hesaplamalar merak ediliyor.

2026 yılında yapılacak zam için TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu. Gözler 2026 zammının belli olacağı Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve memur emeklileri şimdiden 5 aylık zam oranını garantiledi. 3 ocakta açıklanacak verilerle yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı kesinleşecek.