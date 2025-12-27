Trend
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026! Yüzde 11 + 6,11 enflasyon farkı! Memurlar için meslek meslek en yeni hesaplama
Son dakika haberi... Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam alacak olan memurlar şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koyarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyonu için yeni ipucu verdi. Yeni hesaplamaya göre 6,11'lik enflasyon farkı öne çıkıyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte milyonlar için yeni zam hesaplaması…
