MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026! Yüzde 11 + 6,11 enflasyon farkı! Memurlar için meslek meslek en yeni hesaplama

YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam kesin olarak yapılacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranındaki asıl artışı enflasyon farkı belirleyecek. Aynı zamanda kamu çalışanları ve kamu emeklileri ilave 1.000 TL seyyanen zam alacak.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.