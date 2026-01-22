Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI FARK ÖDEMESİ HESAPLAMA 2026: 14 günlük fark ödemeleri başladı mı, ne zaman?

Milyonlarca kamu görevlisi, 15 Ocak tarihinde %18,60 zamlı yeni maaşlarını hesaplarında gördü. Ancak memur maaş katsayısındaki artışın 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı için bekleyiş başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda yatırılacak olan fark ödemeleri için araştırma ivmesi arttı. Peki, 2026 memur maaş farkları ne zaman yatacak, 14 günlük fark ödemeleri başladı mı? İşte en düşük memur maaşından meslek meslek fark tutarlarına kadar tüm detaylar.

