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Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

2026 Memur maaş zammı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Temmuz ayının ikinci haftasında açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranları belli olacak. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi farklı meslek gruplarının alacağı maaş oranları kesinleşecek. Peki "2026 memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 12:59
Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

TÜİK tarafından Temmuz ayının başında açıklanacak olan Haziran ayı verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur zam oranı belli olacak. Yılın ilk 5 ayına ait verilerle birlikte, memur ve memur emeklileri için %12,41'lik bir zam oranı şimdiden garanti altına alınmış durumda. TCMB 6 aylık TÜFE beklentisine göre, memur maaş zammı için tahmini hesaplamalar ön plana çıktı.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

2026 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak. Böylece Temmuz ayı memur maaş zammı hesaplamaları belli olacak.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

5 AYLIK ORANA GÖRE KESİNLEŞEN MEMUR ENFLASYON FARKI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor. Toplu sözleşme gereği ilk dönem zammını aşan kısım, "enflasyon farkı" olarak maaşlara ilave edilecek.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

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Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentilerini şekillendiren Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 oldu. Bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına gelecek. Bu durumunda memur ve memur emeklisi maaşlarına zam oranı yaklaşık yüzde 13,8'e ulaşacak.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

Altı aylık enflasyonun yüzde 18 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 400 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte bazı meslek gruplarının bu oranla artışı:

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

POLİS MEMURU 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%13,75: 92.837 TL

HEMŞİRE (Üniv. Mez) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%13,75: 85.047 TL

ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%13,75: 83.454 TL

UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%13,75: 171.119 TL

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör