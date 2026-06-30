Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı memur maaş zammı hesabı son durum: Polis, öğretmen, hemşire...

5 AYLIK ORANA GÖRE KESİNLEŞEN MEMUR ENFLASYON FARKI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor. Toplu sözleşme gereği ilk dönem zammını aşan kısım, "enflasyon farkı" olarak maaşlara ilave edilecek.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.